Пт, 23.04.2021
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Женщина оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой ее ноги покрылись язвами

Вакцинация чуть было не стоила Саре обеих ног ФОТО: Facebook

34-летняя жительница Глазго, Великобритания, еще в марте решила ввести вакцину против коронавируса. После первой прививки AstraZeneca Сара Бойкманн заметила легкие признаки простуды, что было вполне ожидаемо. Затем она почувствовала сильный зуд в ногах и решила навестить своего врача, но не успела. Ее ноги покрылись язвами и волдырями, наполненными кровью, и женщину госпитализировали, сообщает Лайф.

К высыпаниям и зуду добавилось и учащенное сердцебиение. Медики провели несколько анализов, но те не дали результата. Сара не подхватила никакие заболевания, и врачи сделали вывод, что во всем виновата новая вакцина. Женщине постоянно давали стероиды и делали перевязки. Сыпь и волдыри начали появляться на руках и лице Сары, которая от боли вынуждена была передвигаться в инвалидном кресле.

Фото © Facebook / Damn Foos

Фото © Facebook / Damn Foos

Спустя некоторое время её состояние стабилизировалось, но врачи строго-настрого запретили ей делать вторую прививку AstraZeneca. Специалист из Британского фонда по борьбе с кожными заболеваниями объяснила, что хоть вакцина и новая, такая аллергическая реакция на нее очень редка. Сама Сара поспешила успокоить читателей Daily Mail насчет препарата.

Фото © Facebook / Sarah Beuckmann

Фото © Facebook / Sarah Beuckmann

«Я не стала антивакцинатором даже после всего, что мне пришлось пережить. Но вторую прививку мне делать запретили, да. Я просто хочу донести до всех, что реакция на нее может быть разной и не стоит игнорировать странную сыпь. Не пугайтесь, если найдете ее, просто сразу обратитесь к врачу», - рекомендует Сара Бойкманн

 
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