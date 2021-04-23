Женщина оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой ее ноги покрылись язвами
34-летняя жительница Глазго, Великобритания, еще в марте решила ввести вакцину против коронавируса. После первой прививки AstraZeneca Сара Бойкманн заметила легкие признаки простуды, что было вполне ожидаемо. Затем она почувствовала сильный зуд в ногах и решила навестить своего врача, но не успела. Ее ноги покрылись язвами и волдырями, наполненными кровью, и женщину госпитализировали, сообщает Лайф.