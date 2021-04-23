Владимир Яглыч и Марат Башаров в исторической драме «МУР-МУР»: фото со съемок

26 апреля в 21:20 на телеканале «Россия 1» — премьера многосерийного фильма «МУР-МУР». Героини фильма — сотрудницы уголовного розыска, которые не только пытаются установить порядок в родном городе и покончить с преступностью, но и устраивают личное счастье. Главные роли в проекте исполнили: Светлана Иванова, Карина Разумовская, Алёна Кучкова, Анна Зайкова, Анастасия Обжигина, Владимир Яглыч и Марат Башаров.
Действие картины разворачивается в 1944 году. Небольшой городок Муранск, который только недавно освободили от немцев, захлестнула волна дерзких ограблений. Справляться с бандой преступников во главе с беглым рецидивистом Юзой (Марат Башаров) приходится местному отделению милиции, в котором служат одни женщины. Муранский уголовный розыск местные жители ласково называют «МУР-МУР». Каждый день Марьяна (Светлана Иванова), Саша (Анастасия Обжигина), Агата (Алёна Кучкова) и Оксана (Анна Зайкова), едва управившись с домашними делами, отправляются на службу в местный отдел милиции. Пока мужчины на фронте, хрупкие девушки рискуют собой и благополучием своих близких, защищая жизни горожан от опасных преступников. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер. Семен Марков (Владимир Яглыч) случайно отстает от поезда и сразу же оказывается в самой гуще событий и в центре внимания жителей Муранска.
Режиссер Илья Казанков: «Наш фильм про любовь на фоне закрученного детективного сюжета, про то, что, несмотря на смерть, страх и покалеченные судьбы, люди, пережившие войну, не утратили желание жить, любить и сострадать».
Кадр из сериала "МУР-МУР"
скриншот видео
Марьяна Рацкевич (Светлана Иванова) — капитан милиции, начальник уголовного розыска города Муранска. Она собрала под свое начало несколько девушек, чтобы вместе бороться с преступностью. Светлана Иванова: «Я играю начальника милиции маленького города, который в 1944 году был освобожден от фашистов. Моя героиня на протяжении фильма проходит путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, которая считает, что в ее жизни уже не будет чудес, до той, в жизни которой эти чудеса начинают происходить. Конечно, ее ждет любовь!»
Сержант милиции Сашка (Анастасия Обжигина) бросила медицинский институт из-за войны и первой пришла работать в милицию, как только город освободили. Сашка ловит бандитов и умудряется воспитывать сына, мечтая стать врачом. Анастасия Обжигина: «К своей Сашке я чувствую огромный трепет, это моя первая большая работа в кино. Сашка для меня — воплощение настоящей женщины, такой юной и уже такой сильной. Все, чему она успела научиться, пришлось применять сразу на практике. Когда дело касается ее близких, страх уходит на второй план. В таких страшных обстоятельствах она бросается навстречу любым опасностям, чтобы защитить то, что ей дорого».
Старшина милиции Агата (Алёна Кучкова) — ценный кадр: отлично разбирается в технике, умеет водить и хорошо фотографирует. Оксана (Анна Зайкова) — еще один старший сержант милиции. Надежный товарищ и прекрасный сотрудник, но сближаться с коллегами Оксана не спешит. Анна Зайкова: «Как у любого человека, прошедшего войну, у Оксаны есть своя история, глубоко травмировавшая ее. Быть смелой и сильной — ее искреннее желание, она хочет производить впечатление человека, чью броню непросто пробить. Тем не менее, думаю, мы становимся по-настоящему сильными и смелыми, когда смотрим в глаза своим страхам и принимаем прошлое и себя в нем. Так что моей героине предстоит пройти определенный путь, освободиться от боли и начать новую жизнь».