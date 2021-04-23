Владимир Яглыч и Марат Башаров в исторической драме «МУР-МУР»: фото со съемок

Кадр из сериала "МУР-МУР" скриншот видео Режиссер Илья Казанков: «Наш фильм про любовь на фоне закрученного детективного сюжета, про то, что, несмотря на смерть, страх и покалеченные судьбы, люди, пережившие войну, не утратили желание жить, любить и сострадать».

Марьяна Рацкевич (Светлана Иванова) — капитан милиции, начальник уголовного розыска города Муранска. Она собрала под свое начало несколько девушек, чтобы вместе бороться с преступностью. Светлана Иванова: «Я играю начальника милиции маленького города, который в 1944 году был освобожден от фашистов. Моя героиня на протяжении фильма проходит путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, которая считает, что в ее жизни уже не будет чудес, до той, в жизни которой эти чудеса начинают происходить. Конечно, ее ждет любовь!»

Сержант милиции Сашка (Анастасия Обжигина) бросила медицинский институт из-за войны и первой пришла работать в милицию, как только город освободили. Сашка ловит бандитов и умудряется воспитывать сына, мечтая стать врачом. Анастасия Обжигина: «К своей Сашке я чувствую огромный трепет, это моя первая большая работа в кино. Сашка для меня — воплощение настоящей женщины, такой юной и уже такой сильной. Все, чему она успела научиться, пришлось применять сразу на практике. Когда дело касается ее близких, страх уходит на второй план. В таких страшных обстоятельствах она бросается навстречу любым опасностям, чтобы защитить то, что ей дорого».