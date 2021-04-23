Фото полностью облысевшего актера Хабенского ошарашило фанатов

Российская кинозвезда, 49-летний Константин Хабенский известен благотворительной деятельностью и нелюбовью к появлениям в соцсетях.

Однако накануне поклонники смогли увидеть редкий кадр, который появился в Instagram писателя Александра Цыпкина. Выяснилось, что снимок был сделан в гримерке за кулисами театра «Современник», в котором в конце прошлого года прошла премьера спектакля «Интуиция» с Хабенским по рассказам Цыпкина.

В кадр попала и Светлана Ходченкова, которая пришла в гости к создателям спектакля. «Какая крутая получилась фотка! К нам с К.Ю. в гримерку заглянула @svetlana_khodchenkova, и все заискрилось», – подписал пост Цыпкин.

Однако поклонников заинтересовала не красавица-актриса, а состояние волос Хабенского, который запечатлен сидящим на корточках в компании двух коллег.