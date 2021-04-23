Фото полностью облысевшего актера Хабенского ошарашило фанатов
Они советуют кинозвезде поскорее вернутся к своей привычной прическе, передает Topnews.
Они советуют кинозвезде поскорее вернутся к своей привычной прическе, передает Topnews.
Однако накануне поклонники смогли увидеть редкий кадр, который появился в Instagram писателя Александра Цыпкина. Выяснилось, что снимок был сделан в гримерке за кулисами театра «Современник», в котором в конце прошлого года прошла премьера спектакля «Интуиция» с Хабенским по рассказам Цыпкина.
В кадр попала и Светлана Ходченкова, которая пришла в гости к создателям спектакля. «Какая крутая получилась фотка! К нам с К.Ю. в гримерку заглянула @svetlana_khodchenkova, и все заискрилось», – подписал пост Цыпкин.
Однако поклонников заинтересовала не красавица-актриса, а состояние волос Хабенского, который запечатлен сидящим на корточках в компании двух коллег.
Поклонники актера отметили, что звезда почти полностью облысела, что смутило фанатов, привыкших видеть его с густой шевелюрой. Они сразу же заподозрили неладное и начали задавать вопросы о здоровье артиста. Некоторые из них предположили, что таким образом Хабенский решил «расправиться» с намечавшейся в последнее время лысиной и просто полностью обрил голову.