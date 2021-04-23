Кылварт сердцу мил: кого таллиннцы видят в должности русскоговорящего премьер-министра, и возможно ли это?

Большее число из опрошенных растерялись и не знали, что ответить. Это абсолютно нормально, ведь так и не вспомнишь всех имен, особенно если внезапно спросить. Люди разных возрастов давали следующие ответы: «Даже не знаю…», «К сожалению, по вопросам политики – я не тот человек, который дал бы конкретный ответ».

Также многие отметили, что вообще не интересуются политикой.

«Не важно, ни русский, ни эстонец – все равно ничего не поменяется», - прокомментировала женщина.

«Я не знаю никого из них вообще», - прокомментировала девушка.

Однако для большинства именно Михаил Кылварт стал достойным русскоговорящим претендентом на должность руководителя государства: «Наверное, Михаил Кылварт – более сильных политиков я не вижу на данный момент», - сказал мужчина в черной куртке.

«Ну, Кылварт, наверное», - коротко ответил импозантный мужчина в ковбойской шляпе.

«Из сильных русских политиков я знаю только Евгения Осиновского и Михаила Кылварта, больше никого не знаю. Но кто-то из них мог бы стать», - поделилась ответом эстонка.

«Я тоже задумывалась над этим вопросом, потому что, если человек свободно владеет двумя языками и родился в Эстонии, то почему бы и нет? – размышляет женщина о вопросе возможности занятия поста русскоязычным общественным деятелем. – Мне нравится Михаил Кылварт, не знаю почему… Из женщин мне нравится Яна Тоом и Юферева» 4

Несмотря на то, что многие из участников опроса назвали имена возможных кандидатов, тем самым подтвердив, что у русскоязычного политического деятеля есть шансы, чтобы стать премьер-министром Эстонии, то нашлись и скептики: «Все возможно, но сомневаюсь», - кратко ответила женщина, и добавила, что у нее пока нет ни малейшего представления, кого бы она могла видеть из русскоязычных в этой роли.