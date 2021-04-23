Певица Анне Вески высказалась о запрете въезда россиян в Евросоюз
Эстонская звезда советской эстрады высказала мнение об инициативе экс-президента Эстонии, пишет Topnews.
Эстонская звезда советской эстрады высказала мнение об инициативе экс-президента Эстонии, пишет Topnews.
Российские СМИ решили выяснить, что думают о высказывании политика простые граждане Эстонии, и обратились к эстонской звезде советской эстрады Анне Вески. Что она думает о предложении Ильвеса о закрытии ЕС для россиян?
«Надо же! Я первый раз слышу это», – цитирует Вески «Собеседник».
По словам певицы, ни она, ни ее муж не слышали о подобном высказывании. Тем не менее, звезда считает, что подобные слова политика –«это несерьезно», и простые эстонцы на такие заявления обращать внимание не будут, так как в Эстонии «демократия», значит, «каждый говорит, что хочет».
Певица сказала, что эстонцам неважно, из какой ты страны, в случае, если приезжий – «нормальный человек». И как бы ни складывалась политическая картина, «россияне наши соседи были, есть и будут», поясняет она. Такое же отношение и к украинцам, и к белоруссам.
По ее словам, люди «сохраняют разум», отделяя политические высказывания от поступков простых граждан. Порой, пояснила она, возникает вопрос, откуда так много агрессивной информации по ТВ? Однако, полагает Вески, люди понимают, «где правда». «В отношениях наших стран ничего катастрофического не происходит», – резюмировала певица, добавив, что настоящим врагом эстонцев сейчас является коронавирус, с которым в Эстонии усиленно борются.