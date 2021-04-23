Певица Анне Вески высказалась о запрете въезда россиян в Евросоюз

Недавно экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил с заявлением о том, что странам Евросоюза «пора» закрыть въезд всем россиянам. В своем аккаунте в Twitter он потребовал ввести временный запрет на любые визиты граждан РФ. Он призвал «заморозить» все визы, сделав исключение для экстренных случаев. Поводом стала «безопасность Европы».

Российские СМИ решили выяснить, что думают о высказывании политика простые граждане Эстонии, и обратились к эстонской звезде советской эстрады Анне Вески. Что она думает о предложении Ильвеса о закрытии ЕС для россиян?

«Надо же! Я первый раз слышу это», – цитирует Вески «Собеседник». 36

По словам певицы, ни она, ни ее муж не слышали о подобном высказывании. Тем не менее, звезда считает, что подобные слова политика –«это несерьезно», и простые эстонцы на такие заявления обращать внимание не будут, так как в Эстонии «демократия», значит, «каждый говорит, что хочет».

«Политика – это дело политиков», – считает Вески, добавив, что те «такое говорят» ради популярности. 36

Певица сказала, что эстонцам неважно, из какой ты страны, в случае, если приезжий – «нормальный человек». И как бы ни складывалась политическая картина, «россияне наши соседи были, есть и будут», поясняет она. Такое же отношение и к украинцам, и к белоруссам.