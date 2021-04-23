Василиса Володина назвала опасный период в конце 2021 года

До 8 мая Венера будет находиться в Тельце, поэтому желательно воплотить все задуманное, в то время как запускать стартапы – не стоит. Существует вероятность того, что новые проекты завершатся неблагоприятно, поэтому все силы лучше направить на воплощение в жизнь текущих планов.

С 9 мая по 2 июня Венера будет находиться в Близнецах — и настанет черед идеального времени для новых знакомств. В этом вопросе важно использовать всю свою гибкость и общительность, но не стоит подходить к этой теме с излишней эмоциональностью.

В период с 3 июня по 26 июня Венера переместится в знак Рака: в этот временной промежуток следует не только отдавать заботу, но и принимать ее. С астрологической точки зрения это отличный период, чтобы открыться миру.

С 27 июня по 26 июля Венера будет находиться в ярком и уверенном в себе знаке – Льве, поэтому в указанное время лучше заняться самопрезентацией. При этом особое значение стоит придать своему внешнему виду.

С 16 августа по 10 сентября Венера будет находиться в Весах, а значит, есть риск сосредоточиться на внешнем аспекте общения, а не на его сути. От такой ситуации лучше держаться подальше.

В период с 11 сентября по 7 октября Венера перейдет в Скорпиона. Этот месяц станет одним из самых опасных периодов в 2021 году — все вокруг будут в буквальном смысле кипеть. Поэтому стоит набраться терпения и не поддаваться на провокации со стороны окружающих.

Венера переместится в знак Стрельца с 8 октября по 5 ноября – здесь человек будет находиться на пике уверенности в себе, придет благоприятное время для получения новых знаний, жажда большего станет «бурлить» в человеке.