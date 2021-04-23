Самые эффектные наряды звезд на красной дорожке в честь открытия ММКФ

В российской столице состоялось открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Традиционно красная дорожка собрала звезд экрана и представителей шоу-бизнеса. 5-tv.ru рассказывает, чьи наряды произвели на публику наибольшее впечатление.

Король поп-эстрады, известный своей склонностью к эпатажу, удивил на этот раз публику скромностью своего облачения. Филипп Киркоров показался на церемонии в черном пиджаке с широкими плечами, столь любимые артистом пайетки украшали лишь его белоснежную рубашку. В руках певец держал миниатюрную сумку-саквояж с оригинальным дизайном.

Филипп Киркоров и певица из Молдавии Наталья Гордиенко ФОТО: Alexander Zemlianichenko Jr/AP

Одними из первых появились девушки из группы «Фабрика». Певицы предстали в легких летних платьях, несмотря на то, что погода была не самая солнечная.

Дарья Повереннова показалась камерам в черно-белом стильном комбинезоне, оголявшем одно плечо. В сочетании с короткой стрижкой костюм делал актрису неотразимой.

Строгий брючный костюм выбрала для церемонии звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова. Черные туфли на высоком каблуке выгодно оттеняли слегка сдержанный и не сильно женственный наряд, придавая облику артистки элегантность и шарм.

Вадим Верник, недавно переживший смерть отца, все же украсил своим присутствием открытие кинофестиваля. Ведущий пришел на мероприятие в черном костюме.

Настоящий фурор произвела Екатерина Климова. Ее черное платье с глубоким декольте притягивало взгляды, а актриса с удовольствием позировала перед камерами.

Дизайнер Белла Потемкина предстала в платье с пышной юбкой в мелкий горох и с рукавами буф. Особый шарм ее образу придавал белый воротничок, подчеркивающий V-образный вырез платья.