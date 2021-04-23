Диетолог рассказал, каким напитком лучше всего запивать еду

По словам специалиста, лучшее питье – это обычная вода комнатной температуры. Ее можно пить до, во время и после приема пищи.

Специалист также опроверг утверждение о том, что еду запивать ни в коем случае нельзя. «Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», – указал диетолог.

Помимо воды комнатной температуры, пищу можно запивать чаем. Речь идет о травяном, зеленом или черном чае без сахара. Вместе с тем, по словам Бобровского, чрезмерное количество этого напитка, как и других жидкостей, противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Когда вы выбираете напиток для завершения приема пищи, нужно обратить внимание на то, сколько в нем содержится сахара, добавил врач.