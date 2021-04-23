Ангелина Вовк о скорой свадьбе с Юлианом: «Я не такая старая, он — не такой молодой!»
Телеведущая не отрицает, что еще надеется обрести женское счастье.
Телеведущая не отрицает, что еще надеется обрести женское счастье.
78-летняя телеведущая и бывший диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк не исключает, что совсем скоро может пойти под венец со своим молодым избранником. Для поклонников Ангелины Михайловны новость о ее отношениях с певцом Юлианом оказалась настоящим шоком. Причем о романе артиста и легенды советского ТВ стало известно вовсе не благодаря традиционным слухам и сплетням. Юлиан и ведущая нежно обнимались и целовались прямо у всех на виду.
В разговоре с журналистами Ангелина Вовк откровенно призналась, что заинтересовалась 47-летним певцом уже давно. Но от настоящих отношений диктора удерживала работа. Зато теперь между двумя звездами царит совет да любовь. Что же касается разницы в возрасте, то смотрящая на мир прогрессивным взглядом Ангелина Михайловна напомнила «Собеседнику»: ее ухажер уже тоже давно не мальчик, а значит, не исключено, что в скором времени может состояться их свадьба.
— А почему нет? Я не такая старая, он — не такой молодой! — бойко заявила Вовк.
Юлиан же говорит об отношениях куда осторожнее, чем его муза. Впрочем, артист не отрицает, что действительно сблизился с Ангелиной Михайловной. А вот чего он точно больше никогда не сделает, так это не будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
— Печальный опыт с Анастасией заставил меня пересмотреть свое отношение к публичным союзам. До Анастасии я никому не рассказывал о своей личной жизни, и у меня, поверьте, все было хорошо.
Так будет и впредь. Потому как счастье любит тишину. Теперь я в этом убедился абсолютно точно, — признался певец.
Ранее Ангелине Вовк приписывали роман с коллегой — историком и радиоведущим Михаилом Куницыным. Впоследствии телеведущая выступила с опровержением слухов о связи с молодым мужчиной. Кроме того, звезда ТВ призналась, что не против выйти замуж еще разок, но только не за охотника за ее состоянием.
— Мое сердце занято моим бывшим мужем, который умер. Трудно найти замену такому человеку, который у меня был, это нереально. Когда ты понял, что такое любовь, высокие отношения... все остальное не устраивает, — сказала Вовк.