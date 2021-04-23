Ангелина Вовк о скорой свадьбе с Юлианом: «Я не такая старая, он — не такой молодой!»

— Печальный опыт с Анастасией заставил меня пересмотреть свое отношение к публичным союзам. До Анастасии я никому не рассказывал о своей личной жизни, и у меня, поверьте, все было хорошо.

Так будет и впредь. Потому как счастье любит тишину. Теперь я в этом убедился абсолютно точно, — признался певец.