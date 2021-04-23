Ирина Шейк показала редкое фото с мамой и сестрой, сделанное в Челябинске

Ирина много работает и регулярно ездить на показы мод в Милан, Лондон и Париж. По этой причине к ней приехала мама Ольга Шайхлисламова, которая помогает воспитывать внучку.
Примечательно, что несмотря на свою известность, Ирина никогда не забывает про родину и свою семью. Ранее она приезжала в Россию, но из-за пандемии уже два года Ирина не появлялась в Москве. При этом модель посылает весточки своей сестре Татьяне, которая живет в Краснодаре с мужем и двумя детьми и разводит собак. 22 апреля сестра Ирины отметила свой день рождения.
Не забыла про сестру и известная модель. Она опубликовала архивное фото, сделанное в Челябинске, где она училась и росла. В кадре будущая топ-модель позирует на фоне ковра, который висел на стене. Шейк тогда носила каре. Она была в джинсах и водолазке. В центре разместилась ее мама, а с краю дивана сидела Татьяна в ярком наряде.
«С днем рождения, Тусик», — ласково написала модель.
Поклонники восхитились тем, как выглядела знаменитость в юности. Многие отметили, что она почти не изменилась. Другие поразились ее схожести с сестрой. Карьера Ирины Шейк пошла в гору, когда она победила в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». После этого ее пригласили работать моделью.