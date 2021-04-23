Что с собой сделала? Фото исхудавшей Надежды Кадышевой обсуждают в Сети

Известный пародист Евгений Петросян опубликовал фотографию с коллегами, которую начали обсуждать в Сети. Внимание привлекла 61-летняя Надежда Кадышева, которая в последнее время нечасто появлялась на публике.

Петросян сделал фотографии в театре «Золотое кольцо» где собрались артисты из разных сфер.

Многие пожаловались, что им приходится выступать в разных коллективах, нет единения – ни среди певцов, ни среди юмористов. По словам Петросяна, немного их объединяет телевидение, приглашая сниматься в ТВ-шоу. А на фото оказались лишь некоторые артисты – Надежда Кадышева, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Владимир Винокур и пр.

«Ба, знакомые всё лица! » – пошутил Петросян.

Подписчики Петросяна заметили, как нездорово выглядит Надежда Кадышева, она давно не выступает, у нее на фото темные круги под глазами.

Многие стали подозревать, что к певице вернулась болезнь. Ранее Кадышева рассказывала, что болела онкологией – «боль сжирала ее», но рак вошел в ремиссию.

«Что Кадышева с собой сделала? », «Кадышева не поет после болезни? », «Такая хорошенькая была, что с собой сделала», – пишут комментаторы.