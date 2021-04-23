Что с собой сделала? Фото исхудавшей Надежды Кадышевой обсуждают в Сети
Артистка давно не посещала светских мероприятий, пишет Topnews.
Артистка давно не посещала светских мероприятий, пишет Topnews.
Петросян сделал фотографии в театре «Золотое кольцо» где собрались артисты из разных сфер.
Многие пожаловались, что им приходится выступать в разных коллективах, нет единения – ни среди певцов, ни среди юмористов. По словам Петросяна, немного их объединяет телевидение, приглашая сниматься в ТВ-шоу. А на фото оказались лишь некоторые артисты – Надежда Кадышева, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Владимир Винокур и пр.
Подписчики Петросяна заметили, как нездорово выглядит Надежда Кадышева, она давно не выступает, у нее на фото темные круги под глазами.
Многие стали подозревать, что к певице вернулась болезнь. Ранее Кадышева рассказывала, что болела онкологией – «боль сжирала ее», но рак вошел в ремиссию.
Досталось от хейтеров и «скрюченному Крутому», и «Киркорову, который «явно лишний на фото».