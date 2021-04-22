Ани Лорак упала в могилу с гробом на похоронах убитого брата

Украинская певица Ани Лорак рассказала, как пережила большую трагедию в своей семье. В интервью Борису Корчевникову для передачи «Судьба человека» звезда поведала о старшем брате Сергее, который ушел добровольцем на войну в Афганистан и был убит. На его похоронах с артисткой произошел страшный случай.

По словам исполнительницы, она не верила, что родственник, с которым у нее была сильная связь, может погибнуть. Певица считала его Суперменом, который спасет мир. Когда Лорак узнала о гибели брата, у нее случилась истерика. Сергея хоронили в закрытом гробу.

«Я не могла представить, что это когда-то случится. Я упала в яму с гробом. Меня достали и мне сделали укол. Потом я очнулась в какой-то машине. Мой брат всегда со мной. Ночью я увидела сон. Он явился в нем и сказал, что не умер», – поделилась артистка.

Ани Лорак также призналась, что считает Сергея своим ангелом. Она молится и вспоминает его перед каждым большим концертом.

«Я проживу одну жизнь за двоих. Не сдамся. Я буду самой лучшей певицей и артисткой ради него», – сказала Лорак.

Звезда считает, что в сложные жизненные моменты именно брат дает ей силы.

Именно брат Ани направил ее на путь музыкальной карьеры. Сергей частно занимался с сестренкой вокалом.



