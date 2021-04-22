Потерявшая память Водонаева показала, в каких условиях ее содержат в больнице

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева показала, как выглядит палата в столичной больнице, куда она попала с микроинсультом. Судя по снимкам из ее Instagram, условия там довольно скромные.

Звезду разместили в палате, где кроме нее лечатся еще два пациента. Кормят знаменитость, как и всех – без изысков. Например, на обед – картофельное пюре с консервированным горошком, хлеб чай. Что, судя по всему, не совсем устраивает знаменитость.

Вместе с тем Водонаева попыталась восстановить цепь событий, предшествующую ее госпитализации. Сама Алена мало что помнит, поэтому обратилась к маме.

«Она мне рассказала, как все было в моменте, и уже когда приехала скорая. Говорит, я подскочила и начала сигнализировать: махать руками и невнятно громко мычать. Говорит, что я ни одного слова не сказала. Ни одного. Но пыталась активно и много», – поделилась селебрити.

ФОТО: Instagram

Дар речи к Алене вернулся, только после того, как медики скорой помощи сделали ей укол.

«Рук и ног я не чувствовала. Только покалывания. Да и то уже в реанимации ощутила конечности. Язык тоже был странный. Даже в больнице вяло говорила», – заключила Водонаева.

Ранее сообщалось, что телезвезда Алена Водонаева рассказала о многочисленных стрессовых ситуациях, которые пережила незадолго до госпитализации. По словам знаменитости, главные риски позади, и сейчас ее уже перевели из отделения реанимации в обычную палату отделения неврологии. Она призналась, что боится «отъехать» и обратилась к подписчикам за советом, где ей лучше обследоваться.



