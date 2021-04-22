Наедине со своим горем: Королева Елизавета прокомментировала смерть принца Филиппа

По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.

Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире

Моя семья и я хотим поблагодарить вас за поддержку и доброту, которые вы оказали нам в эти дни. Мы были глубоко тронуты постоянными напоминаниями о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни,