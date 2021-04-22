Наедине со своим горем: Королева Елизавета прокомментировала смерть принца Филиппа
21-го апреля, Ее Величество празднует день рождение, ей исполнилось 95 лет. В этом году не стало ее супруга принца Филиппа, поэтому семейные празднования отменены.
21-го апреля, Ее Величество празднует день рождение, ей исполнилось 95 лет. В этом году не стало ее супруга принца Филиппа, поэтому семейные празднования отменены.
Королева Елизавета прервала молчание после смерти принца Филлипа и выступила с заявлением. Она поблагодарила всех за поддержку, которую ей все оказали.
По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.
Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире
Моя семья и я хотим поблагодарить вас за поддержку и доброту, которые вы оказали нам в эти дни. Мы были глубоко тронуты постоянными напоминаниями о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни,
— говорится в обращении королевы.
Как отмечается, 9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа Эдинбургского. Супругу королевы Великобритании в июне должно было исполниться 100 лет, пишет портал Clutch.
Напомним, 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба королевы Елизаветы ІІ и принца Филиппа. На торжество пригласили 2000 гостей, она была довольно скромной, по крайней мере, по королевским меркам.
Стоя у алтаря, Елизавета произнесла традиционную клятву, которая включала фразу о том, что она обещает повиноваться своему мужу. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, ведь Елизавете предстояло стать королевой. Повиноваться должны ей.