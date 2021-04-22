Чт, 22.04.2021
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Наедине со своим горем: Королева Елизавета прокомментировала смерть принца Филиппа

Королева Елизавета II ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

21-го апреля, Ее Величество празднует день рождение, ей исполнилось 95 лет. В этом году не стало ее супруга принца Филиппа, поэтому семейные празднования отменены.

Королева Елизавета прервала молчание после смерти принца Филлипа и выступила с заявлением. Она поблагодарила всех за поддержку, которую ей все оказали.

По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.

Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире

Моя семья и я хотим поблагодарить вас за поддержку и доброту, которые вы оказали нам в эти дни. Мы были глубоко тронуты постоянными напоминаниями о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни,

— говорится в обращении королевы.

Как отмечается, 9 апреля стало известно о смерти принца Филиппа Эдинбургского. Супругу королевы Великобритании в июне должно было исполниться 100 лет, пишет портал Clutch.

Королева Елизавета II и принц Филипп  ФОТО: STR / AFP

Напомним, 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба королевы Елизаветы ІІ и принца Филиппа. На торжество пригласили 2000 гостей, она была довольно скромной, по крайней мере, по королевским меркам.

Королева Елизавета II и принц Филипп на своей свадьбе, 20 ноября 1947 года ФОТО: Rights Managed/ Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Стоя у алтаря, Елизавета произнесла традиционную клятву, которая включала фразу о том, что она обещает повиноваться своему мужу. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, ведь Елизавете предстояло стать королевой. Повиноваться должны ей.

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