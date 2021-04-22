Лидер Rammstein спел песню «Любимый город» на русском языке

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн заинтриговал поклонников, опубликовав в своем YouTube-канале видео, где он исполняет известную советскую песню «Любимый город» на русском языке. Вышло необычно и очень прочувствованно.

Как оказалось, клип на песню Никиты Богословского и Евгения Долматовского, первым исполнителем которой стал Марк Бернес в 1939 году, приурочен к премьере военно-приключенческого фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Картина повествует о советском летчике, бежавшем из немецкого плена. По словам продюсера и режиссера, популярный исполнитель сам проявил инициативу и вызвался записать легендарную композицию.

«Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама», — цитирует Бекмамбетова сайт KP.RU.

Продюсер пояснил, что в бывшей ГДР летчик Михаил Девятаев считался героем: на острове Узедом ему установлен памятник, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Песня же «Любимый город» стала лейтмотивом кинокартины о нем.

В прокат фильм «Девятаев» выйдет 29 апреля. Главную роль в нем исполнил актер Павел Прилучный, специально похудевший для этого на 15 килограммов.



