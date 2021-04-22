Пошел по стопам родителей: как сейчас выглядит сын Фоменко и Голубкиной

Голубкина опубликовала поздравление на личной инстаграм-странице. Она решила использовать стихотворение Редьярда Киплинга «Посвящение сыну» на английском языке.

Все произведение состоит из важных напутствий, адресованных наследнику. Например, в нем есть следующие строки: «Пусть час не пробил, жди, не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них; умей прощать и не кажись, прощая, великодушней и мудрей других».

«С днем рождения, Иван Фоменко! Мама», – написала в конце Мария.

Публикацию актриса сопроводила детской фотографией сына. На снимке мальчик забавно морщит нос, сердито смотря в камеру.

Повзрослев, Иван решил пойти по стопам именитых родителей. Сын звезды кинокартины «Двенадцать стульев» мечтает в будущем стать актером. Пока что мальчик ищет себя в музыкальной индустрии. Он входит в состав музыкального коллектива Fckway, читает рэп и дает первые концерты, отмечает «Телепрограмма».

Подросток не кичится статусом отца и матери. Он всячески пытается добиться успехов своими силами.

Напомним, в браке Фоменко и Голубкиной также родилась дочь Анастасия. В 2008 году Николай и Мария развелись. Сейчас артист женат на Наталье Кутобаевой, которая подарила ему сына Василия. Что касается актрисы, то ее сердце якобы свободно.

Ранее стало известно, что у Фоменко нашлась внебрачная дочь по имени Дарина.



