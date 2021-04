15 фильмов, которые будут сражаться за «Оскар» в эти выходные

«Довод» («Tenet»)

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшие визуальные эффекты

Конечно, «Довод» не лишен и скромных достоинств. Смешной Паттинсон, например, про которого по ходу дела выясняется, в частности, что он магистр физики и говорит по-эстонски; если бы эта линия стала еще чуть более гей-, в фильме появился бы наконец какой‑то нерв. Радостно за Юрия Колокольникова, играющего телохранителя Браны; у него всего пара реплик, зато его часто многозначительно (как, впрочем, все и всегда у Нолана) показывают. Приятно видеть знаменитый таллинский Горхолл, любимое место столичной молодежи для выпивания с видом на залив, в роли киевской оперы. А палиндромы — ну что палиндромы, никто еще не стал от них счастливее, зато от многих отписались друзья в фейсбуке. Ага. Угу. Сильновата вонь лис.

«Еще по одной» («Druk»)

Лучший режиссер (Томас Винтерберг)

Лучший фильм на иностранном языке

Эту картину в разных странах показывают под теми названиями-выражениями, какие местные выпивохи употребляют, предлагая опрокинуть «еще по одной» (по-английски, например, картина называется «Another Round»), а у себя на родине, в Дании, она идет под простым и броским заголовком «Запой». По-датски это звучит особенно круто — «Друк», и странно, что наши прокатчики, выбирая русский эквивалент, не сыграли на очевидном созвучии с другим таким же фонетически хлестким, как датское слово druk, вариантом русских алкашей призвать к тому же самому — «Вздрогнем!». Так или иначе, как датскую картину ни называй, а в ней есть-таки четыре друга и их совместный «друк», затянувшийся на целый учебный год. Можно было бы сказать — 9 месяцев, но учебный год будет вернее, так как все эти четверо друзей — преподаватели в одной школе.

«Борат-2» («Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan»)

Лучшая женская роль второго плана (Мария Бакалова)

Лучший адаптированный сценарий

Саша Барон Коэн достиг по-настоящему экзистенциальных высот в сиквеле импровизационной комедии, уделавшей Америку четырнадцать лет назад. Про его персонажа Бората и раньше не было понятно, кого же он вообще пародирует. Казахи думали, что издеваются именно над ними, поэтому первый фильм запретили и только ко второй части поняли, что для любого американца их страна — как самая желанная terra incognita, и сделали узнаваемую фразу Бората «Very nice!» своим туристическим слоганом.

Но дело даже не в этом. Куда важнее посыл, который смелейший комик планеты вложил в «Бората-2», где в американском кино дебютирует удивительная болгарская актриса — натурально, открытие года — по имени Мария Бакалова в роли дочери Бората.

«Коллектив» («Collectiv»)

Лучший документальный фильм

Лучший фильм на иностранном языке