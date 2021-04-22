15 фильмов, которые будут сражаться за «Оскар» в эти выходные
До вручения наград Американской киноакадемии осталось совсем немного времени — пора вспомнить фильмы, за которые можно болеть во время прямой трансляции «Оскара» в ночь с 25 на 26 апреля.
До вручения наград Американской киноакадемии осталось совсем немного времени — пора вспомнить фильмы, за которые можно болеть во время прямой трансляции «Оскара» в ночь с 25 на 26 апреля.
«Земля кочевников» не без оснований считается одним из возможных фаворитов «Оскара-2021». Все-таки лента уже получила главные премии на фестивалях в Венеции (признание профессиональной публики) и в Торонто (приз зрительских симпатий), а оба киносмотра нередко становятся для американских картин предвестниками оскаровских наград. То есть фильм уже готов стать народным арт-мейнстримом с простыми, понятными чувствами для зрителей, при этом снятыми как бы с авторским почерком.
Этот художественный дебют Дариуса Мардера — терапия года, изысканное и внимательное кино, работающее на нескольких уровнях сразу, оперирующее многими смыслами. И хотя психотерапия в современных медиумах представлена довольно широко, такого прямодушного и обстоятельного обсуждения действительно не хватало. Как бы ни путал трейлер, заявляющий чуть ли не об амбициях «Одержимости», «Звук металла» — чистосердечное признание без всякого плутовства. Здесь не будет ожесточенной борьбы за место под солнцем, саморазрушающей патетики и восхваления человеческой несгибаемости, тут даже музыки-то нет, кроме коротких живых выступлений. Фильм у Мардера получился максимально близким к жизни, честным и приземленным.
Самое, наверное, недооцененное достоинство Финчера — его чувство юмора (даже макабрический «Охотник за разумом» — по сути, почти комедия). «Манк» интересен как техническое достижение, достоин уважения как политическое высказывание, хорош как портрет поднимающегося над собственными несовершенствами творческого человека и трогателен как диалог режиссера со своим покойным отцом. Но в первую очередь это язвительный, смешной фильм, в котором будущий голливудский классик, например, может быть представлен ногами со спущенными брюками в туалетной кабинке.
Словесный пинг-понг, все эти перекрестные допросы и театральные споры между идеалистами и прагматиками — это то, что Соркин умеет делать с закрытыми глазами. И именно поэтому трудно не испытать легкое разочарование. Понятно, что человек, в двадцать с чем‑то лет написавший «Несколько хороших парней» и с тех пор неустанно оттачивавший свое красноречие, в 60 уж как‑нибудь сможет слепить бодрое кино из одного из самых одиозных судов в американской истории. И понятно, зачем Соркину семерка. Но нужен ли семерке Соркин? Стали ли судебные пререкания, уже экранизированные в разных форматах полдюжины раз, как‑то ярче после того, как перестроились на знаменитый соркиновский ритм? В этом есть определенные сомнения. Как и в том, что кто‑то выйдет (фигурально выражаясь) с этого фильма о переменах хоть капельку изменившимся.
В тени всех этих регалий и превосходных степеней боязно и даже как‑то неловко сообщать, что «Отец» — довольно слабый кинофильм с, безусловно, выдающейся работой Энтони Хопкинса. Больше всего это похоже на последнюю картину Чарли Кауфмана минус балет в школе, свинья с червяками, ночная мороженица и все остальное, что оттуда запомнилось. Отсюда останутся свидетельства титанического актерского таланта — с лихвой стоящие, тут даже не о чем говорить, ваших полутора часов, но едва ли как‑то переворачивающие представления человечества об Энтони Хопкинсе.
Очень энергичный и страстный, если и несколько поверхностный, фильм про революционеров и охранку. Расклад обозначен уже в названии («мессия» — формулировка Гувера, которого тут со смаком играет Мартин Шин). То, что активист «Черных пантер» с чрезвычайно радикальной риторикой выведен не противоречивой фигурой, а абсолютно симпатичным героем мейнстримового голливудского байопика, — безусловно, примета времени; впрочем, Хэмптон всегда был знаковым персонажем в силу возмутительных обстоятельств, о которых, собственно, тут и рассказывается. Кино актуальное, и не только в Америке.
Этим скромным фильмом внезапно сорвал банк малоизвестный 42-летний американский режиссер Ли Айзек Чун. В 2007 году его дебют «День освобождения», снятый на коленке, как ни странно, в Руанде, был отмечен на фестивалях, а потом он поставил еще пару картин, но в последние годы настолько не преуспевал, что уже собирался сменить профессию. И на прощание сделал полуавтобиографическую «Минари» о своем детстве в Арканзасе; фильм подхватили инди-воротилы A24, он победил на «Сандэнсе», получил несколько десятков призов, а сейчас является всеобщим любимцем и одним из фаворитов «Оскара» с шестью номинациями (лучший фильм, режиссура, сценарий, две актерские номинации и саундтрек). Чун, соответственно, не ушел из кино, а теперь выбирает между большими проектами и скоро наверняка будет ставить что‑нибудь если не у «Марвела», так у Legendary.
«Девушка» — именно что b-movie, который отчего‑то стесняется собственной природы и, как только пахнет жареным, испуганно замирает, что приводит к неумышленно комическим результатам. Это первый, вероятно, триллер про мстительницу, которая заманивает мужчин и иногда даже женщин в изощренные ловушки (шутка ли, часами изображать глубокое алкогольное опьянение), чтобы — внимание — их пристыдить. Не вырвать им сердце, не кастрировать, а прочитать небольшую лекцию — если вдуматься, это действительно парадоксально современно.
«Ма Рейни: Мать блюза» — последний фильм Чедвика Боузмана и последняя возможность оценить, насколько яркого артиста мы потеряли. Ливи — лучшая роль актера, в которой он демонстрирует широкий эмоциональный диапазон и естественность на экране. Не менее хороша и Виола Дэвис в заглавной роли, которая ни на секунду не дает усомниться в том, кто здесь главная звезда.
В драматургической основе — пьеса темнокожего писателя Августа Уилсона, входящая в десятичастный «Питтсбургский цикл». Права на экранизацию произведений Уилсона принадлежат Дензелу Вашингтону: «Ограды» по одноименной пьесе он снял лично, а в случае с «Ма Рейни: Мать блюза» выступил продюсером. Театральная природа произведения чувствуется в фильме слишком отчетливо: это касается не только физической ограниченности места действия (большая его часть происходит в двух помещениях), но и природы диалогов, не всегда звучащих органично в кинематографическом пространстве.
Но это все еще отличный текст, и актеры делают все возможное, чтобы соответствовать ему. Хороши не только Боузман и Дэвис, но и Глинн Терман из последнего сезона «Фарго», и Колман Доминго из «Эйфории» в ролях музыкантов из ансамбля Ма.
Хэнкс в этой роли был неизбежен — кто еще сегодня может потянуть роль южанина, которому мы немедленно должны сочувствовать. В пару ему за умение визжать и настороженно смотреть взяли юную немецкую блондинку из «Разрушительницы системы». Фильм, как положено, отсылает к классическим вестернам с Джоном Уэйном (из очевидного — «Настоящее мужество» и «Искатели»), но его прозрачная политическая программа Джону вряд ли бы понравилась. Хорошие артисты, красивые пейзажи — славная в целом картина в своем жанре, но очень уж неторопливая и незамысловатая.
За «Душой» стоит душа и голова одного из главных авторов современного мейнстрима Пита Доктера, придумавшего «Корпорацию монстров», «ВАЛЛ*И», «Вверх» и «Головоломку», — важнейшие фильмы XXI века с рейтингом 6+, объясняющие, как справляться со страхом смерти, детскими травмами, одиночеством и эмоциями, выходящими из‑под контроля. Новый мульт Disney и Pixar — попытка такого же планетарного масштаба высказаться о смысле жизни, двухчасовой коучинг, «как перепридумать себя в эти окаянные дни», неслучайно воспитание сущностей пугающе называется You Seminar и напоминает расклад по системе Human Design. «Здесь ты не раздавишь душу — для этого есть Земля». А ощущение, что раздавишь. Оруэлловские объятия «Души» с десятой минуты начинают тревожить: среди пастельных облачков и кавайной массовки ласковые всезнающие голоса алгоритмов диктуют, где твое место.
Конечно, «Довод» не лишен и скромных достоинств. Смешной Паттинсон, например, про которого по ходу дела выясняется, в частности, что он магистр физики и говорит по-эстонски; если бы эта линия стала еще чуть более гей-, в фильме появился бы наконец какой‑то нерв. Радостно за Юрия Колокольникова, играющего телохранителя Браны; у него всего пара реплик, зато его часто многозначительно (как, впрочем, все и всегда у Нолана) показывают. Приятно видеть знаменитый таллинский Горхолл, любимое место столичной молодежи для выпивания с видом на залив, в роли киевской оперы. А палиндромы — ну что палиндромы, никто еще не стал от них счастливее, зато от многих отписались друзья в фейсбуке. Ага. Угу. Сильновата вонь лис.
Эту картину в разных странах показывают под теми названиями-выражениями, какие местные выпивохи употребляют, предлагая опрокинуть «еще по одной» (по-английски, например, картина называется «Another Round»), а у себя на родине, в Дании, она идет под простым и броским заголовком «Запой». По-датски это звучит особенно круто — «Друк», и странно, что наши прокатчики, выбирая русский эквивалент, не сыграли на очевидном созвучии с другим таким же фонетически хлестким, как датское слово druk, вариантом русских алкашей призвать к тому же самому — «Вздрогнем!». Так или иначе, как датскую картину ни называй, а в ней есть-таки четыре друга и их совместный «друк», затянувшийся на целый учебный год. Можно было бы сказать — 9 месяцев, но учебный год будет вернее, так как все эти четверо друзей — преподаватели в одной школе.
Саша Барон Коэн достиг по-настоящему экзистенциальных высот в сиквеле импровизационной комедии, уделавшей Америку четырнадцать лет назад. Про его персонажа Бората и раньше не было понятно, кого же он вообще пародирует. Казахи думали, что издеваются именно над ними, поэтому первый фильм запретили и только ко второй части поняли, что для любого американца их страна — как самая желанная terra incognita, и сделали узнаваемую фразу Бората «Very nice!» своим туристическим слоганом.
Но дело даже не в этом. Куда важнее посыл, который смелейший комик планеты вложил в «Бората-2», где в американском кино дебютирует удивительная болгарская актриса — натурально, открытие года — по имени Мария Бакалова в роли дочери Бората.
Нашумевшая румынская документалка, претендующая в ближайшее воскресенье на «Оскар» в двух категориях (первая, что ярко характеризует премию, номинация Румынии — одной из сильнейших кинематографий в нынешнем веке). Поскольку в фокусе — система здравоохранения, можно сказать, что это такой публицистический вариант «Смерти господина Лазареску».
В 2015 году в бухарестском ночном клубе происходит пожар, 27 человек гибнут на месте, еще 37 умирают в больницах за следующие месяцы. Журналисты из популярной спортивной газеты начинают выяснять, почему так много жертв среди госпитализированных, и обнаруживают, что вся госмедицина завязана на чудовищных коррупционных схемах. В результате протестов меняется правительство, какие‑то головы летят, на здравоохранение брошен новый министр-идеалист. В фильме нет закадрового голоса или интервью, зато режиссер Александер Нанау месяцами ходил за репортерами и министром, и его материал красноречив без дополнительных комментариев.
«Коллектив» — название злосчастного клуба, но не только: это история про то, как усталые, помятые люди с маленькой зарплатой сообща пытаются сделать мир лучше. И хотя они упираются в стену, определенный оптимизм там тоже есть. И конечно, это фильм не только про Румынию и не только про больницы.
Трансляцию церемонии можно будет посмотреть через российский мультимедийный сервис Okko. Трансляция бесплатна для всех желающих и доступна без подписки на сервис. Традиционную красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, стилист Александр Рогов.
Трансляция вручения наград самой престижной кинопремии будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. В трансляцию премии «Оскар» в Okko будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта — члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм».
Смотрите прямой эфир кинопремии в ночь с 25 на 26 апреля в 01:30.
Материал был подготовлен порталом «Афиша Daily».