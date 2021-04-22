Чт, 22.04.2021
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Еда для депрессии: пять продуктов, которые погрузят тебя в пучину отчаяния

Хлеб и выпечка тоже вызывают депрессию. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если ты грустить собрался, но улыбка все не сходит, съешь-ка жареной картошки — и открой ворота в ад!

Как твое настроение сегодня? Мучит ли беззаботная счастливая улыбка? Есть жалобы на бабочек в животе? А может, под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, так что ты, заливаясь бодрым смехом, собираешься на лыжную прогулку? Ничего, ничего, со всеми бывает! MAXIM уже спешит на помощь!

Вот список из пяти продуктов, которые вызовут гарантированную депрессию, так что ты ничем не будешь отличаться от большинства унылых добропорядочных сограждан.

1. Диетическая кола

Недавно было опубликовано исследование, которое подтвердило: сахарозаменитель аспартам снижает выработку серотонина. Ты наверняка слышал про этот гормон счастья (если что, более подробно про гормоны и их влияние на здоровье и молодость мужчин мы говорим в этой статье).

Чаще всего аспартам используют в сладких газировках «без сахара» — проверь состав, чтобы убедиться. Видишь аспартам? Пей скорее, чтобы погрузиться в качественное уныние. И не вздумай заниматься спортом, загорать на солнышке или есть бананы — все это симулирует выработку серотонина в таких количествах, что никакой аспартам не справится.

2. Картошка фри

Обжаренная в дешевом рафинированном масле картошечка (а также беляши, наггетсы, пирожки и тому подобное) — один из главных источников трансжиров в рационе современного человека. Эти жиры нежно любимы производителями фастфуда, так как они не только приятны на вкус, но еще и препятствуют порче продуктов.

При этом влияние трансжиров на здоровье — вопрос очень спорный и горячо обсуждаемый. Кто-то обвиняет их в современной эпидемии ожирения и заболеваний сердца, кто-то уверяет, что проблема не в самих жирах, а в том, в каких количествах их употребляют. Тем не менее сейчас нас интересует всего один аспект — влияние трансжиров на твое настроение.

Так вот, совершенно точно доказано, что они способны снижать усвоение омега-3 жирных кислот. Из двух предложенных жиров организм выбирает те, что ему легче усваивать (трансжиры), и полностью игнорирует омегу-3. В итоге, сколько бы ты ни ел суперполезных авокадо или лосося, богатых омега-3, порция картошечки фри надежно блокирует всю эту хипстерскую блажь и обеспечивает тебя зарядом старого доброго пессимизма, депрессии и агрессии.

3. Печенье и хлеб

Помимо картошки фри уверенным источником трансжиров является почти вся готовая выпечка, которая продается в супермаркетах. Просто посмотри, есть ли маргарин в составе хлеба или печенья, которое ты покупаешь. Кстати, зная о плохом пиаре со стороны всяких докторишек и приверженцев здорового образа жизни, маргарин вполне могут маскировать под гидрогенизированное растительное масло. Суть остается та же: в маргарине часто содержится до 20% трансжиров. Правда, в 2018 году был введен регламент, согласно которому в России разрешен к продаже только маргарин, в котором не более 2% трансжира, но нормы эти часто нарушаются, особенно во время массового производства.

4. Обезжиренный йогурт или творог

Решил съесть на завтрак суперполезный диетический творожок с ягодами? Плохое настроение одобрительно потирает свои щупальца! Дело в том, что в обезжиренные молочные продукты чаще всего добавляют лошадиную дозу сахара и ароматизаторов, чтобы хоть как-то улучшить их неприятный вкус.

Посмотри, сколько граммов сахара содержится в составе твоего полезного завтрака. Если больше 30 — смело можешь рассчитывать, что примерно после часа бодрости тебя накроют беспокойство и черная тоска. Именно так воздействуют большие дозы глюкозы на организм: они вызывают временный прилив сил и такой же мощный их отлив. Как только уровень сахара резко снижается, наш организм начинает бить тревогу и вырабатывать гормоны стресса.

Кстати, точно также работают фруктовые соки, особенно из коробки. В них почти нет клетчатки, которая хоть как-то замедляет усвоение сахара, зато умещается огромное количество фруктозы.

Та же история — с кукурузными хлопьями, гранолой и другими якобы полезными завтраками. Просто посмотри на упаковку, чтобы понять масштабы сахарной бомбы.

5. Кофе с сиропом

Вообще обходишься без завтрака, тем более после всех страстей, что мы о нем наговорили? Вместо всей этой бессмысленной возни просто берешь кофе из соседней кофейни? «Прекрасный выбор!» — подмигивает тебе депрессия. Особенно если ты предпочитаешь карамельный латте или что-то не менее ароматизированное.

В сиропах, которые добавляют в кофе, содержится не меньше сахара, чем в диетических творожках. При этом твой сахарный угар наложится на кофейную эйфорию, а значит, волна последующей депрессии будет еще больше и мощнее.


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