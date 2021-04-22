Гарик Харламов о танцоре Little Big: «Почему его называют Пухляш, а меня жирным придурком?»

Впрочем, 40-летний Гарик Харламов не держит обиды на тех, кто подтрунивает над его лишним весом. Артист и сам не прочь посмеяться над собой. Однако он удивлен, почему звезд, у которых проблемы с весом гораздо очевиднее, чем у него, публика не хейтит и не обсуждает.

На эту несправедливость шоумен пожаловался Филиппу Киркорову, когда они говорили по телефону. Поп-король начал нахваливать пухлого танцора из клипа Little Big — Uno. «Объясни мне, пожалуйста, вот такую интересную вещь, почему его все называют Пухляш, а меня — жирный придурок? Он в два раза толще меня! Почему он такой нежный пухляш, а я нет?!», — негодовал Харламов в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

Дмитрий Красилов ФОТО: Скриншот видео Youtube

Киркоров не растерялся и дал неожиданный ответ: «Потому что у тебя такая репутация! Ты стал раздражителен. В последнее время везде нашалил. Вот если бы я сейчас появился такой новенький, начинающий с нуля, то все бы говорили: «Ой, красавчик, милашка!». Но за эти 30 лет столько было со мной, что реакция неоднозначная. Может быть, у тебя такая же судьба? Кто тебя не узнает, воскликнет: «Вау, какая обаятельная душка! Какой тембр голоса и так далее. Поэтому я тебе предлагаю сделать пластическую операцию, неузнаваемый голос. Все-таки новая жизнь. Нападки терпи! Так закалялась сталь!».

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании. Развод экс-влюбленных прошел мирно. Они продолжают общаться ради общей дочери Анастасии. Только вот раскрывать причину семейного разлада звезды не стали. Поговаривают: все из-за внешнего вида шоумена, который в последние годы значительно прибавил в весе и запустил свое здоровье.



