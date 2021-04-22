Врач перечислил четыре самых опасных для здоровья вида чая

Привычный чай может серьезно навредить организму, считает российский врач-диетолог Хиба Батул. Его слова передает журнал «Профиль». Исследование, опубликованное в Public Health Nutrition, говорит о том, что и в чае лучше ограничивать себя. Особенно опасны четыре вида этого напитка.

Специалисты выяснили, что лимон не только придают чаю приятную кислинку, но и повышает уровень свинца в напитке. Этот фрукт отличается повышенным уровнем фторидов и кислотности, что может привести к кариесу и язвам в ротовой полости. Чай с лимоном стоит пить не каждый день.

Чай с мятой, употребляемый постоянно, грозит долгосрочными последствиями для здоровья. Активный ингредиент мяты, ментол, нарушает «наши биологические системы нагрева и охлаждения», убеждены исследователи. Кроме того, мята может вызывать раздражение слизистых и оказывать отравляющее воздействие на организм.

Чай из солодки (лакричный чай) не стоит пить тем, кто страдает гипертонией. Этот напиток повышает кровяное давление, поэтому диетолог рекомендует не злоупотреблять им даже тем, кто пока не знает подобных проблем - можно «заработать» стойкое повышение давления.

Чай из окопника обладает целебными свойствами - так говорят в народе. Однако медики не согласны с этим утверждением. Исследования показали, что «употребление травяного чая из листьев окопника может быть нецелесообразным» из-за его токсичного воздействия на печень. Напиток содержит алкалоиды пирролизидина, которые могут привести к серьезному повреждению этого органа.



