Известный русский рэпер из Ласнамяэ Gameboy Tetris признает: «Я больше не принимаю предложения сотрудничества»

«Я так много занимался ими в прошлом году и за последний год», - заметил Gameboy Tetris R2 в «Утро!», сообщает ERR.

Если предложение привлекательное, мужчина все равно готов его принять. «Предлагали финские художники, самая большая рыба там, так что я, наверное, приму это», - сказал Бочаров.

Он добавил, что в последнее время посвятил себя написанию музыки и проводит много времени в студии, создавая новую музыку.

«Я пытаюсь сделать это, чтобы сделать больше акций, чтобы потом выбирать», - пояснил музыкант, добавив, что по контракту со звукозаписывающей компанией он должен выпускать по одной песне и видео каждые восемь месяцев, но он сам считает, что у него есть период большего.

Летом ожидается много выступлений Gameboy Tetris: «Я не берусь называть эту цифру, но она космическая. Я буду стараться не заниматься чем-то другим, только концертами», - сказал Бочаров.

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