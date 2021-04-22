Мария Порошина стремительно лысеет

«Я с трудом на нее решилась и потом долго привыкала. Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу — и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься», — рассказала Мария в интервью «Каравану историй».