Мария Порошина стремительно лысеет
Актриса была вынуждена распрощаться с длинными волосами.
Актриса была вынуждена распрощаться с длинными волосами.
Актриса Мария Порошина всегда была обладательницей длинных волос, однако недавно она сделала короткую стрижку. Как призналась сама артистка, она долго не могла решиться на такие изменения во внешности, ведь ей совсем не хотелось расставаться с роскошной шевелюрой.
К сожалению, у Марии просто не оставалось выбора, так как ее волосы начали выпадать. Из-за съемок в разных проектах Порошиной то приходилось носить парики, то подвергать собственные волосы экспериментам. В итоге из-за окрашивания в блонд волосы артистки совсем ослабели.
«Я с трудом на нее решилась и потом долго привыкала. Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу — и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься», — рассказала Мария в интервью «Каравану историй».
Сейчас Порошина лечит волосы и старается их восстановить. И хотя мнение поклонников по поводу стрижки артистки разделилось, сама Мария считает, что к ее новому образу надо относится проще, так как это временная мера.