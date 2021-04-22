53 необычных факта о Ленине: все не знает даже историк

27. Ленин год проработал помощником самарского присяжного поверен­ного, сейчас бы его назвали просто адвокатом.

28. Есть стереотип, что Ленин был бездарным адвокатом и не выиграл ни одного дела. Хотя на самом деле, он чаще защищал обычных мужиков, пойманных на краже. Результатом его работы было не оправдание, а смягчение приговора.

29. В Петербурге он несколько месяцев проработал в читальном зале Академии наук.

30. В 1891 году от брюшного тифа умерла сестра Ольга. Ленин лично устраивал ее в больницу и надеялся на выздоровление.

31. Ильич рано начал лысеть. На фотографиях, где ему чуть за двадцать, уже можно увидеть значительное отсутствие волос.

32. Первая организация, которую создал Ленин называлась «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

33. Ленин был не просто женат на Крупской. Они были венчаны в церкви! Это пришлось сделать для того, чтобы их не разлучили во время ссылки. А в то время признавался только брак, «заключенный на небесах».

34. Свидетелями на венчании Ленина и Крупской были крестьяне поселка Шушенское, где пара отбывала ссылку.

35. В ссылку за Владимиром Лениным отправилась не только Надежда Крупская, но и ее мама. Так что долгое время Ильич жил с тещей. Она постоянно что-то готовила, потому что «Надя не умела».

36. После первого возвращения из-за рубежа, Ленин привез с собой много марксистской литературы. Ее не обнаружили, так как он провез бумаги в чемодане с двойным дном.

37. Во время одного из своих заключений Ленин 14 месяцев провел в одиночной камере.

38. В тюрьме он наладил переписку с заключенными с помощью «тюремной азбуки». Для этого арестанты использовали книги из библиотеки, оставляя там ключи для расшифровки посланий.

39. Когда Ленин был в ссылке, он просил родственников присылать ему выписки из книг. Чаще всего Ильичу помогала его сестра Мария.

40. Во время ссылки в Сибири он работал «подпольным адвокатом» — составлял различные документы для неграмотных крестьян.

41. Ленин отлично знал немецкий и английский языки. Он мог переводить литературу, а вот общение давалось ему хуже. Во время первого посещения заграницы Ленин жаловался матери в письме, что не понимает разговорного немецкого.

42. По официальным данным у Ленина не было детей ни от Надежды Крупской, ни от других женщин.

43. Но ему приписывают детей от связи с революционеркой Инессой Арманд.

44. Во время Февральской революции Ленина даже не было в России.

45. В начале 1917-го он вместе с Надеждой Крупской находился в Швейцарии.

46. Есть теория, что Ленин был недоволен работой Сталина, когда тот редактировал газету «Правда». И хотя Сталин не являлся главным редактором, он оказывал большое влияние на издание.

47. В советское время вышло так много книг о Ленине, что их тиражи занимают по численности второе место в мире. Первое — у религиозной литературы.

48. Какое-то время Ленин жил в шалаше. После Февральской революции он вместе с Григорием Зиновьевым скрывался в Ленинградской области на озере Разлив. Сейчас там находится музей.

49. 1918-м Ленина тяжело ранили. Его спас врач Владимир Минц, еврей по национальности, который в годы Второй мировой войны погиб в Бухенвальде.

50. Ленин считал, что театр должен стать заменой религии.

51. Фамилией Ленина назван вид ихтиозавров — Leninia stellans.

52. Перед распадом СССР в стране было около семи тысяч памятников Ленину. А сейчас есть сайт, где собирают их фотографии.

53. Ленин умер довольно молодым. Ему было всего 53 года.

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