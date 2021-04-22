Олег Ефремов считал сына наказанием за все грехи

65 лет назад Олег Ефремов со своими учениками основал Московский театр «Современник». Он прожил 72 года и умер 24 мая 2000 года, будучи худруком МХТ им. Чехова. Проститься с Олегом Николаевичем пришли считанные актеры - в то время труппа была на зарубежных гастролях. Профессор Института Склифосовского, хирург Игорь Шарипов рассказал «Экспресс газете», что он и другие врачи продлили жизнь мэтру на целых 13 лет. За время лечения доктор и актер стали друзьями.

- Игорь Андреевич, вы лечили не только Олега Ефремова, но и многих других известных людей.

- Да, лечил Сергея Владимировича Михалкова, который был прекрасным пациентом. Лечил хулиганку Людмилу Касаткину, с которой курил, а по ночам мы ели селедку. Лечил Татьяну Доронину. Лечил обалденную Ангелину Вовк, которую за сердобольность мы называли Мать Тереза. Лечил и очень дружил с Вячеславом Невинным. Что же касается Олега Ефремова, то в первый раз увидел его в Институте Склифосовского в ужасном состоянии. У него был букет болезней, включая сахарный диабет. Никого к себе не подпускал, брыкался и кричал. Ругался матом, хотя был трезвым. Позднее он сказал, что приехал в больницу умирать. Но врачам удалось вернуть его к жизни и продлить ее на целых 13 лет.

С Олегом Николаевичем мы подружились, он приглашал меня на свои спектакли в МХТ, в кремлевскую ложу. Однажды, после показа «Бориса Годунова», где он играл царя, Ефремов поклонился специально мне, помахал рукой в адрес моей ложи и сказал: «Я благодарю моего доктора за то, что он лечил меня и дал возможность играть».

- Ваша пациентка Татьяна Доронина наверняка ненавидела Ефремова?

- Она - великая женщина, но стерва страшная. Насколько мне известно, у Олега Ефремова и Татьяны Дорониной была любовь, а потом они разругались вдребезги и поделили МХАТ.

- Но сама Татьяна Васильевна утверждает, что как раз с Ефремовым у нее романа не было и что она одна не поддалась на его соблазны.

- Да прекратите! Вся театральная элита знает, что у Ефремова и Дорониной был роман. Да еще какой! Об этом мне и Вячеслав Невинный рассказывал. Замечу, что когда Олег Николаевич лежал в Склифе, к нему приходила только одна женщина - костюмерша из МХАТа. И больше никто. Ни жена, ни сын, ни дочь, ни любовницы… Он не хотел, чтобы другие видели его в таком виде. Приговаривал: «Многие видели Ефремова пьяным, но никто не видел небритым». Еле уговорил его побрить. А еще у него был пустой холодильник. Но и больничную пищу отказывался есть. А на мои убеждения отмахивался: «Я сюда умирать приехал, а не жрать». Тогда я попросил свою жену приготовить вкусную еду, принес, и тогда он первый раз нормально поел.

- Рассказывал ли Олег Николаевич о своем сыне Михаиле?

- Да, очень переживал за него и уверял: «Он - мое наказание за все грехи». На моих глазах Олег Николаевич горько разрыдался, когда ему сообщили, что его сын избил ногами по яйцам директора МХАТа. «Вот засранец Мишка - заставил меня плакать», - не находил себе места от стыда Ефре­мов-старший. Он, кстати, называл меня фашистом, а я его - засранцем.

- Почему?