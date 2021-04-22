Стоматолог развеял популярные мифы о зубных пастах

По словам Антипенко, воздействие от узконаправленных дорогих зубных паст и обычных магазинных примерно одинаковое. Также не имеет значение, в какой стране она была произведена. Вместо этого лучше обратить внимание на надежность компании. «Любая многофункциональная зубная паста из ближайшего супермаркета вам подойдет. Чудодейственных паст не существует, их просто невыгодно выпускать», – подчеркнул стоматолог.

Эксперт также заявил, что отбеливающих паст не существует. «На самом деле, эта паста просто очищающая», – добавил Антипенко. Пасты от пародонтоза также являются неким лукавством со стороны производителей.

Вместо покупки подобных паст врач порекомендовал пациентам с кровоточивостью десен обратиться к стоматологу. Специалист снимет камни, которые вызывают кровотечение. При этом пасты для чувствительных зубов Антипенко оценил как «работающие». Однако в их составе есть компоненты, которые обеспечивают только временный эффект.