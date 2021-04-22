Чт, 22.04.2021
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Стоматолог развеял популярные мифы о зубных пастах

Зубная паста. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Российский стоматолог Алексей Антипенко развеял наиболее популярные мифы о зубных пастах. По словам врача, они не помогают отбелить зубы, избавиться от кариеса и от кровоточивости десен, сообщает «Ридус».

По словам Антипенко, воздействие от узконаправленных дорогих зубных паст и обычных магазинных примерно одинаковое. Также не имеет значение, в какой стране она была произведена. Вместо этого лучше обратить внимание на надежность компании. «Любая многофункциональная зубная паста из ближайшего супермаркета вам подойдет. Чудодейственных паст не существует, их просто невыгодно выпускать», – подчеркнул стоматолог.

Эксперт также заявил, что отбеливающих паст не существует. «На самом деле, эта паста просто очищающая», – добавил Антипенко. Пасты от пародонтоза также являются неким лукавством со стороны производителей.

Вместо покупки подобных паст врач порекомендовал пациентам с кровоточивостью десен обратиться к стоматологу. Специалист снимет камни, которые вызывают кровотечение. При этом пасты для чувствительных зубов Антипенко оценил как «работающие». Однако в их составе есть компоненты, которые обеспечивают только временный эффект.

Подобная ситуация и с противокариозными пастами со фтором: некоторые из них содержат эффективные вещества, однако они не могут остановить распространение кариеса и вылечить его. Чтобы справиться с этим недугом, нужно отказаться от сладостей.

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