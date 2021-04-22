Надежда Бабкина: «У нас с Женей нет общего быта»

«Женя отвез меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты. Я — театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя — бизнесом: у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Кроме того, он обу­страивает свой загородный дом. Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди!» — поделилась Бабкина.

Любят Надежда и Евгений не только проводить время с родными, но и веселиться в кругу своих давних друзей. Так, в Майами, куда пара летала до пандемии, артистка с избранником веселились в компании Стаса Михайлова. «Я казино не люблю, один раз поиграла — и интерес пропал. Это не моя тема. А Женька иногда заходит и все время выигрывает. Но умеет остановиться. Когда выигрывает, я его подначиваю: «Ну давай еще! Что тебе эти доллары? Возьми и просади их!». А он отвечает: «Нет, все, хватит. Уходим». В этот раз в Майами встречались со Стасом Михайловым — у него там шли концерты. Он был с супругой, и в свободное время мы вместе «зажигали», было весело и комфортно, Стас знает «бомбические» места», — отметила казачка Надя.