Видео падения Кристины Асмус на праздновании своего дня рождения попало в Сеть
Актриса опозорилась в торжественный момент задувания свечей на торте, пишет Topnews.
Актриса опозорилась в торжественный момент задувания свечей на торте, пишет Topnews.
Специально для мероприятия звезда «Интернов» тщательно подбирала наряды и продумывала программу. Однако в итоге праздник запомнился не только всеобщим весельем гостей, но и неприятной ситуацией, в которую попала сама виновница торжества. В Сети появилось видео инцидента, произошедшего в конце праздника.
Во время поздравления именинницы и задувания свечей на пятиярусном торте Кристина неожиданно споткнулась и упала прямо на гостей.
Несмотря на явный конфуз, инцидент скорее рассмешил артистку.
К слову, в числе гостей праздника было много резидентов Comedy Club, но не было ее бывшего мужа Гарика Харламова.