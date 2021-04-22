Видео падения Кристины Асмус на праздновании своего дня рождения попало в Сеть

Известная актриса Кристина Асмус недавно отметила свое 33-летие. По случаю праздника артистка закатила грандиозную вечеринку с участием многочисленных гостей.

Специально для мероприятия звезда «Интернов» тщательно подбирала наряды и продумывала программу. Однако в итоге праздник запомнился не только всеобщим весельем гостей, но и неприятной ситуацией, в которую попала сама виновница торжества. В Сети появилось видео инцидента, произошедшего в конце праздника.

Во время поздравления именинницы и задувания свечей на пятиярусном торте Кристина неожиданно споткнулась и упала прямо на гостей.

Несмотря на явный конфуз, инцидент скорее рассмешил артистку.