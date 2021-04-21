Алена Водонаева перенесла микроинсульт и оказалась в реанимации

После сильнейшего приступа Водонаева оказалась в реанимации, а 21 апреля ее уже перевели в отделение неврологии RUS.TVNET.lv.

"Микроинсульт. Вчера днем, около 12 дня, резко стало плохо. Язык начал заплетаться, не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они вызвали скорую. Происходящее помню плохо. Только то, что меня разматывало в разные стороны и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его... Помню, что я что-то кричала про Навального и что ему в данный момент еще хуже (это было уже при скорой, когда мне в вену что-то кололи). Помню, что раздавала всем ценные указания и говорила, что кому делать, если меня увезут в больницу", - написала Алена на своей Instagram-странице.

В реанимации Алена записала сторис, в котором рассказала о происходящем. Телезвезде не понравилось, что медсестра не использовала перчатки, ведь сейчас разгар эпидемии коронавируса.

"В целом все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до. Знаете, когда я в последний раз попадала в больницу? В 2009 году. Тоже на скорой увозили тогда. Отвыкла от таких поездок. Это очень страшно. Страшно оставить всех, за кого ты несешь ответственность, быть не в ресурсе, быть нездоровым", - подчеркнула Водонаева.

Алена отметила, что в ее жизни очень много стрессов. Никто не решает ее проблемы и вопросы. Она их решает сама.

"И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры - моя семья. За которую Я несу ответственность", - указала она.

В комментариях подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления.