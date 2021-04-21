Смотри: таролог Вицери из эстонской «Битвы экстрасенсов» порадовала пикантными фото
Гадалка на картах Вицери, которая приняла участие в эстонской «Битве экстрасенсов», опубликовала пикантные фото.
Гадалка на картах Вицери, которая приняла участие в эстонской «Битве экстрасенсов», опубликовала пикантные фото.
Таролог Вицери ушла с проекта 5 апреля после ссоры со своим наставником магом Гейтом. По словам гадалки, она хотела продолжить работать с магом Анзори. «Я думала, если мы начали работать с Анзори, то с ним и закончим. У нас были планы и стратегии, как разгадывать задания», - сказала гадалка.
«Меня оставили одну, а бывший учитель теперь как враг», - прокомментировала она.
Но судя по ее Инстраграму, девушка не унывает и радуют свою аудиторию полуобнаженными снимками.
Смотрите и вы!