Чт, 22.04.2021
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Смотри: таролог Вицери из эстонской «Битвы экстрасенсов» порадовала пикантными фото

«Eesti selgeltnägijate tuleproov»: nõid-kaardimoor Vicery ФОТО: TV3

Гадалка на картах Вицери, которая приняла участие в эстонской «Битве экстрасенсов», опубликовала пикантные фото.

Таролог Вицери ушла с проекта 5 апреля после ссоры со своим наставником магом Гейтом. По словам гадалки, она хотела продолжить работать с магом Анзори. «Я думала, если мы начали работать с Анзори, то с ним и закончим. У нас были планы и стратегии, как разгадывать задания», - сказала гадалка.

«Меня оставили одну, а бывший учитель теперь как враг», - прокомментировала она.

Но судя по ее Инстраграму, девушка не унывает и радуют свою аудиторию полуобнаженными снимками.

Смотрите и вы!

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