Галерея: горячие сибирские девушки спустились с горы в одних купальниках

17 апреля 1772 отважных райдера разделись и спустились на лыжах и сноубордах с горы Зелёная на горнолыжном курорте Шерегеш. География участников GrelkaFest в этом году представлена исключительно российскими регионами. На фестиваль приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга,Новосибирска, Красноярска, Томска, Хабаровска, Омска, Уфы, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Бийска, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и, конечно, из городов Кемеровской области, пишет ngs42.ru.

Юные красотки не побоялись снегопада и спустились с горы в купальниках. Как рассказали организаторы фестиваля, самому взрослому участнику спуска в бикини 77 лет. Самый юный зарегистрированный участник — 4-летний мальчик.

Фестиваль GrelkaFest, которым традиционно закрывают горнолыжный сезон, прошел 1–4 апреля и 15–18 апреля. Впервые в истории фестиваля между карнавальным спуском и спуском в бикини прошло 2 недели. Хедлайнерами фестиваля 3 апреля стали Шура и «Отпетые мошенники», а после спуска в бикини выступила группа The Hatters.