Поступление в вузы Эстонии в 2021 году: абитуриентам будет также сложно, как год назад?

Все вступительные экзамены проводились дистанционно, вся информация отправлялась по электронной почте. Для всех абитуриентов это и без того очень стрессовое время, что уж тут говорить про экзамены и поступление в вузы во время первой волны коронавируса, так как для каждого ученика этот период был в новинку, и никто не понимал, как себя вести и не представлял, как всё сложится.

Сейчас же многие университеты Эстонии определенно говорят, что процесс поступления будет в онлайн-формате, через электронную систему SAIS (система, в которой происходит подача документов и видно, какие категории у вас имеются и какие баллы за экзамены вы получили), где и будут видны результаты государственных экзаменов. Там же можно будет подать заявку в университеты Эстонии и узнать, сколько баллов нужно для поступления на ту или иную специальность. Процесс поступления в Eesti Maaülikool (Эстонский университет естественных наук) еще остается под вопросом, и до конца не ясно, что для этого будет нужно, так как с каждым всё меняется и определенные ограничения снимаются. Однако ограничения, связанные с учебой, остаются пока что неизменными.

А вот подача документов в TalTech (Таллиннский технический университет) заканчивается 6 июля и осуществляется через систему SAIS. Вступительные экзамены по математике пройдут 29 июня, а по эстонскому языку 30 июня. Многие выпускники знают, что подача заявлений в Эстонии заканчивается примерно в одно время в июле.

Подать документы через уже известную нам систему SAIS можно и в Таллиннский университет, до 1 июля, но 2 июля можно принести лично в университет дополнительные документы. Все вступительные экзамены проходят с 5 июля до 14 июля (конкретной информации пока нет).

Остается в Таллинне Высшая школа здравоохранения, Tervisehoiu Kõrgkool, в которой поступление есть как летнее, так и зимнее. Школа сразу сообщила, что на место приходить не надо, собеседование и вступительные экзамены будут проходить онлайн, а подача заявления через систему SAIS.

В Tartu Ülikool (Тартуский университет) подача заявления на эстонскую основу продлится до 30 июня, а на английскую основу конкурс уже завершился.

Если говорить о поступлении в вузы России, то там всё происходит гораздо раньше для иностранных граждан. В этом году подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) можно до 21 мая. Всё происходит, как и практически во всех российских вузах, надо всё загрузить в личный кабинет, выбрать факультет и ожидать ответа от университета.