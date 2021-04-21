Никому ничего не надо!»: соседи Пугачёвой ругают звезду за разбитые дороги

К примеру, звёздное семейство поставило огромный забор вокруг своего особняка и закрыло деревенским прекрасный вид на пруд. А ещё к Пугачёвой в особняк постоянно ездят фуры, которые и разбили асфальт, сообщает портал News.ru.

Дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то ещё что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачёва ничего не делает, ни глава деревни,

— приводит слова одной из жительниц деревни «Собеседник».

Что касается продуктовых наборов, которыми певица и шоумен «одаривают» жителей деревни, достаются они далеко не всем. Дарят продукты только тем, кто живёт в бараках. До всех остальных деревенских проблем звёздам вообще нет никакого дела, сетуют соседи Пугачёвой.

Примадонна и её муж не в первый раз подвергаются критике со стороны соседей. Многим не нравится, что обычную деревню превратили в центр паломничества, куда едут туристы со всей страны, чтобы просто посмотреть особняк, в котором живёт певица.