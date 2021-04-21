Звезду сериала «Глухарь-3» нашли мертвым в квартире в Москве

Известный российский актер Алексей Артамонов был найден мертвым у себя в квартире в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Среди широкой публики актер снискал славу благодаря участию в фильме «Набат на рассвете» и сериалах «Глухарь-3» и «Мосгаз».

В полицию обратился крестник актера, он сообщил правоохранителям, что последний раз видел Артамонова еще 10 апреля, а последние несколько дней артист перестал отвечать на телефонные звонки.

Прибывшие по месту жительства актера полицейские еще у дверей в квартиру почувствовали характерный трупный запах. Вскрыв замки, правоохранители обнаружили в квартире тело Артамонова.

Труп актера, по всей видимости, пролежал несколько дней, поскольку на теле имелись следы разложения. Тело было доставлено в судебный морг для установления причин смерти.