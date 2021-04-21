Неожиданно: Муцениеце отдала детей Прилучному

В Сочи Прилучный и его наследники весело проводят время: они любуются морскими пейзажами и купаются в горячем источнике. Павел вместе с детьми остановился в отеле в районе Красной Поляны. Номера здесь весьма недешевые.

Впрочем, Прилучный денег не жалеет. Столь внимательное отношение к наследникам вызвало у поклонников Павла восхищение. Они считают, что Прилучный – идеальный отец. Тем более что мать – Агата Муцениеце – сейчас тоже отдыхает. Однако на Мальдивы сына и дочь она с собой не взяла, отдав их отцу, пишет sobesednik.ru.