Сожительница Домогарова терпит его любовниц и «странные сексуальные пристрастия»

За последний месяц мы дважды писали об Александре Домогарове. Сначала рассказали, как на премьере фильма «Пальма», который снял его сын Александр Домогаров-младший, 57-летний секс-символ проводил время в компании бывшей жены Ирины Гуненковой. Даже после развода она остается где-то рядом с ним, но на публике никогда не появилась. А следом процитировали интервью Домогарова журналу «Кузбасс XXI век», где он неожиданно заговорил о своей нынешней половинке - танцовщице Татьяне Степановой.

И хотя актер, откровенничая с журналистами, обронил, что поклонники будут знать о нем ровно столько, сколько он захочет, ситуация неожиданно вышла у него из-под контроля. В редакцию пришло электронное письмо он нашей читательницы, лаконично подписанное «Е. Петрова». Судя по всему, она хорошо знакома и с Домогаровым, и с его нынешней пассией Татьяной Степановой, вот и решила пролить свет на их отношения. В качестве доказательства того, что она знает, о чем пишет, Петрова приложила совместные фотографии пары, которых нет в Сети.

- Александр Домогаров, возможно, очень талантливый, но он нехороший человек, - начала с места в карьер читательница. - Он неправильно относился к своим женщинам и так же относится к Тане Степановой. Она очень от него натерпелась, хотя ее многие предупреждали. Но влюбленная женщина никого не слышит…

ФОТО: Соцсети

По сведениям Петровой, недавно у Татьяны случилась серьезная размолвка с Домогаровым. Она была вынуждена, даже не собрав личных вещей, уйти из его загородного дома, после чего Александр Юрьевич принялся забрасывать ее ужасными и оскорбительными сообщениями: «Писал, мол, ее мать «сдохнет в страшных мучениях», что она сама «тварь» и «мразь»… Как можно писать такое родному и любящему тебя человеку?! Не говоря уже о том, что в начале отношений на своей странице в Facebook он обвинял Таню в изменах и воровстве. А после того как она к нему вернулась, удалил эти сообщения. Но у Тани все сохранено! Все скриншоты его омерзительных постов!»

ФОТО: Соцсети

Дальше - больше:

«Он заявил, что возьмет Таню в поездку в свою резиденцию в Болгарии, а потом велел не ехать, потому что на тот Новый год изволила приехать его бывшая жена Ирина, - возмущается Петрова. - Он все время укоряет Татьяну за то, что она не читает книг и никак не развивается. Хотя она очень талантлива в танцах! Также на ней весь дом и бытовое обслуживание. Она следит за оплатой счетов за жилье, помогает ему подыскивать новый дом на Кипре (на него она не претендует, ведь это его деньги). Делает это Таня от чистого сердца. Лишь бы у любимого было хорошее настроение».

Степанова и Домогаров ФОТО: Соцсети

Пока Татьяна подыскивает ему новый дом на Кипре, народный артист оскорбляет ее и изводит странным сексом

При этом, по словам нашего информатора, за те десять лет, что Татьяна рядом с Домогаровым, она терпела его случайных любовниц и его «странные сексуальные пристрастия». Уточнять, что она имеет в виду, Петрова не стала, но заметила: «Только в последнее время Александр Юрьевич немного остепенился… А ведь Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. И за это ее поносят в СМИ! Ее, а не мужчину, который так мучил. Из-за которого столько слез пролила! Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой, потому что ему и так хорошо... А Татьяне уже 36 лет, и дети - это ее мечта. Поэтому всю себя она отдает ученикам, которым преподает балет. Но даже график своей работы смогла построить так, чтобы поддерживать Александра Юрьевича в его поездках. Единственное, чего Таня хочет, - это чтобы Александр Юрьевич наконец осознал: никто так сильно и искренне его любить не будет. Ей не нужны публичность и деньги. Ей важно быть с любимым, но чтобы он не вытирал об нее ноги и не устраивал свою звездную жизнь за счет ее покорности!»