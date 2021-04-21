Мадридский каннибал убил и разрубил мать на куски, а потом ел ее вместе с собакой

Житель Мадрида, 26-летний Альберто Санчез Гомез подозревается в жестокой расправе над матерью. Молодой человек задушил 66-летнюю женщину, а затем разрубил ее тело на кусочки, которые хранил в ланчбоксах и периодически ел, сообщает Daily Star.

Мария Соледад Гомез пропала в феврале 2019 года. Спустя несколько дней, ее друзья и соседи обратились в полицию, обеспокоенные внезапным исчезновением знакомой.

Когда правоохранительные органы пришли в дом Марии, они застали там отвратительное зрелище. Конечности женщины были обернуты полиэтиленом и лежали в разных комнатах. Другие части тела ее сын хранил в холодильнике, расфасовав по ланчбоксам. Часть тела Марии полицейские обнаружили на сковороде уже приготовленной.

Альберто питался матерью на протяжении двух недель. Части тела, которые он не хотел есть сам, молодой человек отдавал собаке.

Сейчас молодой человек находится под арестом. Его будут судить за убийство и осквернение трупа — за это он может получить 15 лет тюрьмы. Отмечается, что Гомез психически болен, а в момент совершения преступления он употреблял наркотики, что усугубило его ментальное состояние.

Альберто всегда был проблемным ребенком. По информации издания, он избивал мать, и она даже добилась решения суда, по которому ее сыну запрещалось к ней приближаться. Однако вскоре после этого Альберто вернулся домой, а Мария не смогла выгнать собственного ребенка на улицу. За это женщина поплатилась жизнью.



