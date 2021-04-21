Обездоленная внучка Людмилы Гурченко заявила о пропавших бриллиантах актрисы

С 37-летней Еленой Королевой любителя обеспеченных дам видят не в первый раз, и в тусовке уже не шепотом, а открытым текстом говорят: «Охмуряет очередную богатую наследницу». Хотя пара от романтических отношений открещивается, да и особыми богатствами, мол, здесь и не пахнет.

Внучка Гурченко блистала перед камерами с изысканной диадемой на голове, но оказалось, к знаменитой бабушке это изделие никакого отношения не имеет.

- К сожалению, так получилось, что после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали, - посетовала Королева. - Куда делись бриллианты, - вопрос к Люсиному вдовцу. Мы с ним не общаемся, он когда приходил на телевидение, даже поставил условие, чтобы меня на программе не было. Это было прописано в договоре.

- Получается, все бриллианты Людмилы Марковны бесследно исчезли? - уточнили репортеры.

- Да, вот так окучивают великих актрис! - вмешался Прохор Шаляпин. - Рядом крутятся всякие альфачи (альфа-самцы. - Ред.), деятели... Все забирают, а родственничкам ничего не достается, - я уж прямым текстом скажу. Без конкретных имен, но вы все поняли.

- Так неужели вам ничего не досталось? Квартиры, дома..?

- У меня сейчас идут суды за имущество с моим отцом, - ответила Королева. - Мне достался только загородный дом и земля...

- ... и пять квартир! - вставил Шаляпин.

- Секундочку, пять квартир пришли по другой линии - отцовской, а не материнской, - поправила наследница звезды.

Внучка Людмилы Гурченко ФОТО: Instagram

- Знаете, Лена такая простая, в чем-то даже инертная, как и все коренные москвички. Это мне, провинциалу, приходится рыть землю, чтобы что-то получить, что-то урвать. А Леночка - добрая, наивная дурочка, - разоткровенничался при подруге Прохор. - Вот профукать такое состояние, это надо было постараться, Лен, ну извини. Столько всего уплыло из твоих рук... Как тут помочь? К сожалению, такие законы. Все причитается в первую очередь мужьям. А Лена, несмотря на родную кровь, осталась ни с чем. Хотя сегодня она самая близкая из оставшихся родственников Людмилы Марковны...