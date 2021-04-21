«Уши эльфа и сбритые брови»: дочь Ефремова показала, как выглядит после заявления о смене пола

После смертельного ДТП на Садовом кольце, виновником которого является актер Михаил Ефремов, представители СМИ и пользователи Сети обратили внимание на членов его семьи, в том числе дочь от первого брака Анну Марию.

Последняя даже давала интервью, где поведала о довольно печальном детстве, а также жутких отношениях с матерью. При этом она всегда говорила о себя как о третьем лице, а также не причисляла себя ни к женскому, ни к мужскому роду.

Между тем теперь стало известно, что Анна Мария все же определилась и теперь называет себя либо Сергеем, либо Айэм Тиллмари (использует в качестве творческого псевдонима). Более того, ныне Сергей Ефремов кардинально сменил внешность, окрасив волосы в ярко-рыжий цвет, а также сбрив брови. Дополняет и без того яркий образ эльфийские уши.

Соответствующее видео появилось в Instagram. Однако на этом новости от дочери Ефремова не закончились.

ФОТО: Instagram

Оказывается, Айэм Тиллмари посещает психолога для получения медицинского заключения о своем психическом состоянии. И вот спустя довольно длительное время она получила документ. И, судя по заключению, Сергей страдает расстройством аутистического спектра. «У меня К-ПТСР из-за тяжёлых отношений с матерью. И я предполагаю у себя расстройство аутистического спектр. Об этом буду узнавать у профессионального врача. Грубо говоря, я лично похож на Энтрапту из Ши-Ры или Шелдона Купера :)”, – сообщил Сергей.

Также Ефремов пояснил, что после смены личности решил сменить и место учебы. Ранее он поступил и некоторое время проучился в ГИРЯ им. Пушкина на филолога, но теперь занимается с преподавателя Python-у и С#.

ФОТО: Instagram