Продюсер «Прямого эфира» рассказал подробности допроса Андрея Малахова в Следственном комитете

По его словам, телеведущего обвинили в незаконных съемках. Заявление следователям написал Михаил Цивин, которым в настоящее время плотно занимается Следственный комитет.

Поводом для заявления стала видеосъемка, которая была проведена на даче актера Алексея Баталова и показанная в «Прямом эфире». На кадрах была драка Михаила Цивина с соседом актера. «Андрея Малахова обвинили в незаконных съемках. Конечно, он ничего подобного не делал», – заверил один из создателей программы.

Как оказалось, Малахову пришлось ходить к следователям не один раз. Сколько именно, Митрошенков не сообщал. Все обвинения в итоге с него были сняты.

Как писал ранее Topnews, скандальный эфир про дачу Баталова, которую он делил с соседом, показали на ТВ в 2018 году. Спустя год сосед по участку умер. В 2021 году Никита Михалков отказался помогать семье покойного Баталова, попросив СК проверить, куда уходят деньги. Внимание следователей привлек экс-артист балета и юрист Михаил Цивин, который был приближен к вдове Баталова.