Вт, 20.04.2021
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Превратилась в куклу из-за пластики и липосакции: похудевшая на 21 кг Лариса Долина показала себя крупным планом

Лариса Долина ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Легенда российской эстрады Лариса Долина произвела фурор своим внешним видом. Пока хейтеры рассчитывали, что певица сделает очередную подтяжку лица, она села на строгую диету, пишет портал Clutch.

Артистка много работала над собой и похудела на 21 кг, таким образом доказав, что в 65 лет женщина может выглядит молодой и самое главное - быть красивой.Российская певица Лариса Долина показала, как выглядит в 65 лет.

ФОТО: SCANPIX

На странице в Instagram Долина поделилась своим снимком, на котором показала себя крупным планом без ретуши. 

Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий! Удачи вам!,

- пишет Долина.

Мнения поклонников разделились. Кто-то поверил в естественное преображение звезды, но большинство пользователей сошлись на том, что Долина в очередной раз обманывает своих преданных поклонников.

«Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?», «Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно, наверное, и слепому», «Фотошоп!!! И многооооо денег. Чтобы сделали из тебя куклу», «Очень очень-очень хороший макияж», «Усилий??? Или денег???» «Я в шоке! Лариса Александровна, Вы невероятная. Вы очень красивая . Всегда были волшебной», — пишут в комментариях интернет-пользователи. 

А что вы думаете по этому поводу?


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