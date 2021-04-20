Превратилась в куклу из-за пластики и липосакции: похудевшая на 21 кг Лариса Долина показала себя крупным планом

Артистка много работала над собой и похудела на 21 кг, таким образом доказав, что в 65 лет женщина может выглядит молодой и самое главное - быть красивой.Российская певица Лариса Долина показала, как выглядит в 65 лет.

ФОТО: SCANPIX

На странице в Instagram Долина поделилась своим снимком, на котором показала себя крупным планом без ретуши.

Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий! Удачи вам!,

- пишет Долина.

Мнения поклонников разделились. Кто-то поверил в естественное преображение звезды, но большинство пользователей сошлись на том, что Долина в очередной раз обманывает своих преданных поклонников.

«Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?», «Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно, наверное, и слепому», «Фотошоп!!! И многооооо денег. Чтобы сделали из тебя куклу», «Очень очень-очень хороший макияж», «Усилий??? Или денег???» «Я в шоке! Лариса Александровна, Вы невероятная. Вы очень красивая . Всегда были волшебной», — пишут в комментариях интернет-пользователи.

А что вы думаете по этому поводу?



