Янис Тимма сменил прическу и поделился размышлениями о переменах в жизни

В Instagram Тимма поделился кадрами, на которых показал, как он осветлял волосы.

«Храбрость принять перемены в моей жизни – это навык, который я приобрел за последний год. Оставаться позитивным, искать силы и уроки в предательстве и идти дальше.

Да, это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком.

Ба @annasedokova (Анна Седокова), спасибо, что перевела мои сумбурные латышско-английские мысли на человеческий русский», 1

– написал Тимма под фото в новом имидже.

«Обещаю быть самой сексуальной Ба на свете. Самой добренькой и заботливой. И быть такими же фестивальными стариками, как мы сейчас. Люблю», – подписала фото супруга Яниса, певица Анна Седокова.

Напомним, Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, тогда Янис еще был женат на матери своего ребенка Сане. Поженилась пара в сентябре 2020 года. У Анны трое детей – Алина, Гектор и Моника. Моника проживает в США со своим отцом.



