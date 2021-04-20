Екатерина Стриженова вернулась в эфир после тяжелого перелома
Врачи собрали руку Екатерины Стриженовой после тяжелого перелома, пишет Kp.ru.
Врачи собрали руку Екатерины Стриженовой после тяжелого перелома, пишет Kp.ru.
Зная характер трудоголика Екатерины Стриженовой, мы предупреждали – с больничного она выйдет досрочно и тут же вернется на работу. Так и вышло – и телесъемки, и спектакли в театре у Стриженовой уже идут по графику. Больничный продлился три недели, хотя врачи позволяли поболеть подольше. Кстати, у 53-летней звезды это был первый больничный в ее жизни. Что же изменилось в студии и рабочем графике Екатерины Стриженовой после ЧП?
Напомним, что Стриженова упала в прямом эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Бессменная соведущая «Время покажет» сделала пару шагов назад, просто оступилась и упала из-за ступеньки, которая была сделана в декорации студии. Упала Екатерина неудачно – ее увезли на скорой и сделали операцию.
Сама телеведущая так вспоминает этот неприятный эпизод: «У нас в студии подиум. С него и улетела, ударилась сильно: попой, головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла, голова закружилась от боли…» У Останкино в тот понедельник дежурила «Скорая помощь» на съемках одной из массовых программ – позвали врача в студию, он оказал помощь травмированной звезде. Доктор сказал, что Екатерину могут отвезти в травмпункт, но рекомендовал ехать в больницу, предполагая сложность ситуации.
Тут уже коллеги из «Время покажет» связались с Еленой Малышевой, и главный теледоктор сказала везти коллегу в Боткинскую больницу. После рентгена выяснилось, что у Стриженовой перелом сложный – с осколками, со смещением. Наркоз, операция, затем постельный режим, перевязки. Телеведущей во время операции поставили пластинку – титановый швейцарский имплант, который теперь останется в руке. Больше недели Стриженова провела на больничной койке. Затем лечилась дома – в компании мужа, дочерей, внука, зятя, который встретил Екатерину из больницы букетом синих тюльпанов.
Сейчас старшая дочь телеведущей Анастасия с мужем и трехлетним сыном Петей временно переехали из Нью-Йорка в Москву, живут в доме Екатерины и Александра Стриженовых. Внук звезды экрана ходит в обычный детский сад, а дома с ним помогает управляться бабушка Катя. Старшая дочь Стриженовой работает онлайн – директором по рекламе в крупной западной компании.
Но с 19 апреля «бабушка Катя» на работе. И вот эмоции звезды после первого рабочего дня: «Мне ночами снилось, как я лечу с подиума. Теперь ступеньку убрали, страх преодолела, работаем!» Стриженова быстро вернулась в рабочий ритм, да и следила за новостями: «Пока я зализывала раны – столько событий произошло». Эфир Стриженова провела на высоких каблуках. Однако это не шпильки, а устойчивые каблуки. Но главное, что в студии после ЧП разобрали неудобную декорацию. Коллеги встретили Екатерину тепло: Анатолий Кузичев даже жесткую повязку на руке коллеги расцеловал.
В этот раз подписчики в соцсетях встретили новости о Стриженовой без критики. «Хорошо, что без ступенек теперь! Ровный пол должен быть в таких эмоциональных программах. Это безопасней!» – пишут в инстаграме Стриженовой. Екатерина отвечает: «Врачам огромное спасибо, руку собрали!» В больнице Стриженова переживала из-за агрессивной критики подписчиков: мол, это падение – наказание за политические споры и позицию звезды экраны в передаче «Время покажет». «Некоторые говорят – «так тебе и надо»! Наверно! Вот лежу в больнице и думаю «за что мне все это» или правильнее спрашивать «для чего?» – терзала себя телеведущая. Однако здравомыслящие люди Стриженову поддержали, посоветовав не обращать внимание на неадекватные мнения. Высказалась и Елена Малышева: «Катюш, просто декорация была неудобной. Тебе это не за что!»
Теперь Екатерина Стриженова не устает благодарить врачей. А в одном из ближайших выпусков программы «Жить здорово» Елены Малышевой Стриженова будет вместе с хирургом, который спас ее руку. Звезда и врач расскажут, как обезопасить себя от переломов во время падений.