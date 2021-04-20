Ясновидящая Мэрилин Керро о пандемии и неожиданном развитии болезни: конец этого ужаса вероятно наступит лишь в 2023

Экстрасенс Мэрилин Керро каждую неделю делится прогнозами на разные темы на своем канале YouTube. На этот раз женщина вновь затронула коронавирус как одну из тем, что будет тревожить всех в ближайшие месяцы, но которая обязательно должна быть под контролем через три года. «К концу третьей волны у нас будет все хорошо. Приближается какая-то новая беда, но не такая сильная», - предостерегает ведьма.

«В следующий год болезнь может еще сильнее затронуть нас всех, а законы еще больше будут ужесточаться. Дело в том, что многие просто потеряют работу и жилье», - говорит Керро, недоумевая, ведь к тому времени значительная часть населения должна уже пройти вакцинацию.

«Будет новая волна. Но конец 2023 года предвиделся хорошим. Мы еще не достигли пика». По словам Керро идет некоторая информация о вакцинах, возможно, что на производителя вакцины подадут в суд.

Поскольку вирус не исчезнет в ближайшее время, вы можете подумать, что путешествия, скорее всего, несбывшаяся мечта для людей, но это не так. «Я не вижу, чтобы большие путешествия оставались без внимания», - говорит ведьма, добавляя, что многие за и многие против путешествий.

Карты показывают, что ношение масок также уменьшится. «У меня есть сильное ощущение, что все больше стран начинают отказываться от масок. Некоторые карты указывают на то, что нужно отказаться от них», - думает она и полагает, что этими странами могут быть Норвегия или Швеция.лагает Мэрилин, говоря, что этими странами могут быть Норвегия или Швеция.

«Некая глава государства умрет от коронавируса», - прогнозирует Керро, добавляя, что тот же глава государства является в настоящее время скептиком в отношении коронавируса.

«В 2023 году мы сможем жить более-менее в привычном для нас мире», - уверенно говорит ведьма.

К сожалению, коронавирус - это не все, что видит Керро. На картах также видны другие болезни, вызывающие беспокойство, но не такие разрушительные как Covid-19. «Что-то старое возвращается в новой шестерке», - говорит она, подозревая, что карта указывает на ветряную оспу. Хотя до сих пор ветряная оспа была совсем не опасной для детей, в будущем людям может потребоваться вакцина от этой болезни.

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