Лондонский мост рухнул! Сценарий похорон Елизаветы II, прописанный много лет назад

«Лондонский мост рухнул!» — с таким сообщением Янг позвонит премьер-министру Великобритании, который в свою очередь оповестит глав других государств о печальной новости.

Вскоре о кончине королевы узнает и широкая публика. «Журналисты соберутся в специально отведенном месте за стенами Букингемского дворца. Трагическое сообщение появится на официальных ресурсах дворца, также будут приспущены флаги, отовсюду раздастся звон колоколов, — подчеркивает западный источник. — В течение нескольких часов состоится собрание парламента, а вечером старший сын Ее Величества, принц Чарльз, впервые обратится к подданным в статусе короля».

Если же Елизавета II умрет не в Лондоне, то сценарий похорон будет развиваться несколько иначе, пишет «Стархит».

«Специальный борт британских вооруженных сил доставит на место кончины гроб и королевских гробовщиков, которые заберут тело в Лондон. Если же королева скончается в своем поместье в Норфолке, то тело доставят в Лондон на автомобиле. Если королевы не станет в замке Балморал в Шотландии, где она, к слову, проводит три месяца в году, то над ее телом проведут шотландские обряды», — отмечает The Guardian.

Траур по королеве продлится 12 дней, после чего Ее Величество похоронят в Виндзорском замке рядом с покойным супругом, принцем Филиппом.



