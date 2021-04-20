Пятая жена Евгения Петросяна неожиданно запела

Супруга Евгения Петросяна много работает. Весь дом на ней, она – главная муза и помощница 75-летнего сатирика. Год назад Татьяна Брухунова впервые стала мамой чудесного сыночка Вагана. Конечно, девушка устает. Чтобы сменить обстановку, Татьяна оставила ребенка с папой в Москве, а сама отправилась на курорт.

Татьяна Брухунова показала, с кем отдыхает в Сочи. Пятая жена Евгения Петросяна не перестает впечатлять поклонников своими талантами. Она опубликовала в блоге небольшое видео, на котором неожиданно запела.

Компанию ей составила близкая подруга Александра Скобцова. Девушки дружат 15 лет. «Не стоит оценивать вокальные данные. Просто улыбнитесь вместе с нами!» – добавила 32-летняя муза юмориста в комментарии к видео.

В кадре приятельницы исполнили песню кота Матроскина из мультфильма «Зима в Простоквашино». Ролик они записали, пока сидели на набережной, наслаждаясь солнцем и морским воздухом.

Поклонники пришли в восторг при виде импровизированного дуэта. А некоторые отметили, что приятельница Брухуновой очень похожа на певицу Наталию Орейро. «Шикарно!», «Хорошо спели», «Душевно поете», «Браво-браво! Энергетика – огонь», «Лучше Пугачевой!», «Это ж моя любимая, я и на гитаре и на машинке строчить умею», «Что это за Орейра», «Молодцы девчоночки», – пишут подписчики.

Отметим, супруга Петросяна известна своей любовью к необычным дизайнерским вещам. Образы инстадивы не оставляют равнодушными никого. Брухунова часто сталкивается с критикой в свой адрес. «Бабушкин гардероб – так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает как правильно», – делилась Татьяна.



