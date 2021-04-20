Дочь Тома Круза Сури отметила 15-летие без родителей
Девушка выросла копией своего знаменитого отца, который не хочет ее видеть, пишет Kp.ru.
Девушка выросла копией своего знаменитого отца, который не хочет ее видеть, пишет Kp.ru.
Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз 18 апреля отметила 15-летие. Правда, родителей в день рождения рядом с ней не было: девушка предпочла провести праздничный день со сверстницами. Вместе с подругами она отправилась в Нью-Йоркский район Сохо, где прогулялась по магазинчикам, полакомилась мороженым и получила в подарок букет цветов. Почти всю прогулку дочь Тома Круза преследовали папарацци, сфотографировавшие ее на улице.
Нетрудно заметить, что Сури становится копией своего звездного отца, хотя в ней есть много и от мамы. К слову, Кэти Холмс посвятила этот день домашним покупкам – папарацци сняли ее на улице одну, с пакетами в руках. 42-летняя актриса нежно поздравила дочку в Instagram, поделившись несколькими архивными снимками, на которых Сури позирует еще маленькой.
«С днем рождения, моя милая! Я люблю тебя! Не могу поверить, что тебе уже 15 лет», – написала Кэти Холмс.
А вот поздравил ли Сури с днем рождения ее отец, неизвестно. Сайентологическая церковь, последователем которой является 58-летний Том Круз, запрещает ему общаться с дочкой, поскольку она не вступила в их ряды. Именно увлечение Тома сайентологией и стало причиной развода Холмс и Круза. Кэти не хотела, чтобы муж вовлекал Сури в религиозное движение, поэтому потребовала расторгнуть брак. По слухам, Том не оставляет надежду повлиять на дочь, когда она станет совершеннолетней. Тем более, что такой опыт у него уже есть: его старшие дети 28-летняя Изабелла и 26-летний Коннор, которых он усыновил в браке с Николь Кидман, стали сайентологами и отлично ладят с отцом.
После развода Кэти долгое время не афишировала свою личную жизнь. Говорят, по брачному контракту она несколько лет после расставания с Крузом не должна была появляться на публике с другими мужчинами. Но теперь она больше не прячет свою новую любовь. Актриса встречается с 33-летним шеф-поваром Эмилио Витолло. Эмилио вхож в голливудскую тусовку: многие звезды регулярно посещают ресторан, принадлежащий его отцу.
А вот Том Круз предпочитает скрывать свои отношения. После развода актеру приписывали романы со многими девушками, чьи кандидатуры ему якобы тщательно отбирали сайентологи. Неизвестно, состоит ли звезда фильмов «Миссия невыполнима» сейчас в отношениях.