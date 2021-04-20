«Только русские ошибаются»: Водянова раскрыла свою настоящую фамилию
39-летняя Наталья Водянова призналась, что не любит, когда ее называют Наташей. Модель также рассказала о том, что ее настоящая фамилия звучит иначе, рассказывает Cosmo.
39-летняя Наталья Водянова призналась, что не любит, когда ее называют Наташей. Модель также рассказала о том, что ее настоящая фамилия звучит иначе, рассказывает Cosmo.
Звезда подиумов и глянца стала участницей шоу «Вечерний Ургант». Многодетная мама выбрала элегантный наряд для эфира. Наталья надела черный брючный костюм и белоснежную рубашку. Чтобы придать образу более расслабленный вид, Водянова дополнила его яркими кроссовками, которые создал ее старший сын Лукас.
Жена миллиардера Антуана Арно раскрыла необычные подробности своей жизни. Супермодель призналась, что уменьшительно-ласкательное обращение «Наташа» она приемлет только от родных и близких – бабушки, мамы или сестры. В остальных случаях Водянова предпочитает, чтобы ее называли полным именем – Наталья.
Примечательно, что иностранцы подобной ошибки не допускают. Они делают правильное ударение в фамилии. «Во всем мире все говорят, ВодянОва. Работаю над своей фамилией как могу!» — пошутила Наталья.