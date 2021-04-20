«Только русские ошибаются»: Водянова раскрыла свою настоящую фамилию

Основательница фонда «Обнаженные сердца» вместе с писателем и журналистом Михаилом Зыгарем представили документальный фильм «Русские каникулы». Его цель – показать необычные места в России. Эта идея пришла в голову Наталье прежде всего из-за детей. Ей всегда хотелось познакомить наследников со страной, в которой она родилась и выросла. «Они знают, что они русские. Они чувствуют себя русскими, но никогда не погружались в нашу действительность. Да и я путешествовала по России только благодаря своему фонду!» — призналась Наталья.