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«Только русские ошибаются»: Водянова раскрыла свою настоящую фамилию

Наталья Водянова ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

39-летняя Наталья Водянова призналась, что не любит, когда ее называют Наташей. Модель также рассказала о том, что ее настоящая фамилия звучит иначе, рассказывает Cosmo.

Звезда подиумов и глянца стала участницей шоу «Вечерний Ургант». Многодетная мама выбрала элегантный наряд для эфира. Наталья надела черный брючный костюм и белоснежную рубашку. Чтобы придать образу более расслабленный вид, Водянова дополнила его яркими кроссовками, которые создал ее старший сын Лукас.

Жена миллиардера Антуана Арно раскрыла необычные подробности своей жизни. Супермодель призналась, что уменьшительно-ласкательное обращение «Наташа» она приемлет только от родных и близких – бабушки, мамы или сестры. В остальных случаях Водянова предпочитает, чтобы ее называли полным именем – Наталья.

Впрочем, это не единственная ошибка, которую допускают окружающие. Оказывается, в нашей стране фамилию музы модных дизайнеров произносят неправильно. «Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня всё время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: "ВодЯнова звучит круче. Звучит как "звезда", ВодянОва – не звучит», — подчеркнула Наталья.

Примечательно, что иностранцы подобной ошибки не допускают. Они делают правильное ударение в фамилии. «Во всем мире все говорят, ВодянОва. Работаю над своей фамилией как могу!» — пошутила Наталья.

Основательница фонда «Обнаженные сердца» вместе с писателем и журналистом Михаилом Зыгарем представили документальный фильм «Русские каникулы». Его цель – показать необычные места в России. Эта идея пришла в голову Наталье прежде всего из-за детей. Ей всегда хотелось познакомить наследников со страной, в которой она родилась и выросла. «Они знают, что они русские. Они чувствуют себя русскими, но никогда не погружались в нашу действительность. Да и я путешествовала по России только благодаря своему фонду!» — призналась Наталья.
 
Модель поделилась радостной новостью. Она стала послом доброй воли ООН.

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