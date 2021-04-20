Избранник Макеевой развелся с матерью своих четверых детей: не обошлось без проклятий и угроз
Одинокая Светлана Малькова объявила войну знаменитой «разлучнице», пишет Пятый канал.
Одинокая Светлана Малькова объявила войну знаменитой «разлучнице», пишет Пятый канал.
Возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой официально свободен. Мать четверых детей Романа — Светлана Малькова — подала на развод с «благоверным» и уже получила на руки соответствующее свидетельство. Об этом женщина рассказала изменнику через Instagram. «Рома, хочу тебе сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля! Живите счастливо!» — написала Светлана.
Она уточнила, что избранник Макеевой лично на слушании дела не присутствовал. Бывшая также пообещала больше не вторгаться в семью актрисы, однако ее добрые пожелания «счастья» плавно перешли в обвинения. Экс-супруга Романа в очередной раз упрекнула разлучницу в жестокости, ссылаясь на нелестные замечания в свой адрес. Светлана рекомендовала экс-супругу «закрыть рот» своей благоверной.
Макеева опубликовала в своем Instagram письма от бывшей Романа, где та шантажирует актрису и экс-мужа и угрожает.
«Не позволяй Макеевой ломать психику детей и поливать их мать грязью! Не оправдывай себя сейчас, не нужны никому твои оправдания. А я выдержу любой удар в спину. И попроси своих родителей поберечь нервы. Простите, Ирина Александровна, что не смогла сделать счастливым вашего сына!» — заключила Малькова.