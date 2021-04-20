Поиски без вести пропавшего 26-летнего парня продолжаются в Турба: помогите найти человека!

Вчера вечером стало известно, что в прошлый четверг Карель около 11 часов находился где-то в поселке Турба. И в тот момент телефон мужчины находился в зоне действия сети, но на звонки он не отвечал. Помимо того, что Карель попал в объективы камер видеонаблюдения в Турба, его мобильный телефон находился в зоне действия оператора в этом районе до утра пятницы. После этого сигнал телефона прерывается...

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает хоть что-нибудь о его возможном местоположении, связаться с полицией по номеру 112 или самого Кареля связаться со своими близкими.

Карель высокого роста, спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Когда он вышел из дома, на нем была темная куртка и темные штаны, с собой у него был темный портфель.

Общество по поиску пропавших людей SA Kadunud выяснило, каким был набор продуктов, которые были у мужчины с собой: сосиски, энергетический напиток, батон мюсли, апельсиновый сок и нож. Пока более точных данных от оператора мобильной связи не получили, но поиски со специально обученной собакой результата не дали.

15 апреля 2021 года Карель сделал следующий покупки, если удастся их найти в поселке Турба, просьба немедленно связаться с обществом по поиску пропавших людей SA Kadunud по телефону: 6616 776.



