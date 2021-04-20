Юмориста «Кривого зеркала» обвинили в изнасиловании

Как пишет StarHit, девушка утверждает, что произошло это во время совместного отдыха в одном из столичных отелей. При этом всё случившееся она якобы записала на скрытую камеру, о которой Морозов не знал. Кроме того, по её словам, до происшествия она была девственницей. Теперь она очень расстроена, что её первым мужчиной стал нелюбимый человек, передает портал News.ru.